Республіканці готують імпічмент Хегсету через війну з Іраном

Частина республіканців у Конгресі США домагається імпічменту міністра оборони Піта Хегсета, намагаючись покласти на нього відповідальність за початок війни з Іраном і масштабну поразку Республіканської партії на проміжних виборах 3 листопада 2026 року. Голосування в Палаті представників може відбутися вже наступного тижня. За інформацією CNN, ініціатори кампанії звинувачують Хегсета в тому, що він переконав президента Дональда Трампа розпочати військову операцію проти Ірану без стратегії виходу з конфлікту та плану подолання неминучих політичних наслідків.

Одним із прихильників нового голосування виступає республіканський конгресмен Томас Массі від штату Кентуккі. Він повідомив CNN, що планує повторно винести на розгляд Палати представників питання про імпічмент керівника Пентагону, щойно Конгрес відновить роботу наступного тижня. За словами співрозмовників телеканалу серед республіканців, частина законодавців розраховує, що відповідна резолюція отримає підтримку навіть усередині фракції.

Претензії до Хегсета стосуються не лише самого рішення про початок війни. Його критики вважають, що міністр переоцінював можливості американської армії швидко домогтися перемоги над Іраном, а також підтримував подальшу військову ескалацію, попри відсутність очевидних ознак того, що додаткові удари наближають Тегеран до капітуляції. На думку противників керівника Пентагону, адміністрація не змогла переконливо пояснити американцям кінцеву мету операції, її очікувану тривалість і політичні умови завершення бойових дій.

Кампанія проти міністра розгортається після поразки республіканців на виборах до обох палат Конгресу. Демократи отримали контроль над Палатою представників і Сенатом, що означає втрату Республіканською партією можливості самостійно визначати законодавчий порядок денний із початку наступного року. Виборчі результати стали серйозним ударом для Трампа, оскільки голосування фактично перетворилося на оцінку його внутрішньої та зовнішньої політики, зокрема рішення розпочати війну з Іраном.

Водночас спроба перекласти відповідальність на Хегсета не означає, що республіканське керівництво дійшло єдиної думки щодо причин поразки. За інформацією CNN, стратеги партії в обох палатах Конгресу визнають, що проблеми республіканців значно ширші за іранський конфлікт. Серед чинників, які вплинули на результати голосування, були економічні труднощі, зростання вартості життя та загальне невдоволення політикою адміністрації. Однак війна стала одним із найбільш помітних чинників, за який виборці могли безпосередньо оцінювати рішення Білого дому.

Президент Дональд Трамп поки не демонструє готовності відмовитися від Хегсета. За словами співрозмовників CNN у Білому домі, глава держави зберігає особисту прихильність до міністра та має намір протидіяти спробам усунути його через імпічмент або розпочати окреме розслідування його діяльності. Один із представників адміністрації розповів телеканалу, що лише за два дні до цього Трамп особисто зустрічався з Хегсетом і сказав йому: «Ти найкращий із тих, хто в мене є».

Публічно президент також захистив керівника Пентагону. Відповідаючи на запитання журналістів щодо його майбутнього в адміністрації, Трамп заявив, що Хегсет добре виконує свою роботу, і заперечив наміри звільняти його. Глава Білого дому водночас не відмовився від власного рішення розпочати війну. Він заявив, що якби мав можливість повернутися до моменту ухвалення рішення, то знову наказав би розпочати військову операцію.

За даними CNN, Трамп має й політичні причини зберігати нинішнього міністра на посаді. Після переходу Сенату під контроль демократів 3 січня 2027 року затвердження нового керівника Пентагону може стати складнішим. Відповідно до Конституції США, міністра оборони призначає президент за згодою Сенату. Демократична більшість отримає можливість блокувати кандидатуру нового претендента або затягувати процедуру її затвердження.

Окреме питання — чи зможуть противники Хегсета довести справу до його фактичного усунення. Для оголошення імпічменту достатньо простої більшості Палати представників. Після цього справа передається до Сенату, де відбувається судовий розгляд. Для визнання посадовця винним і усунення його з посади необхідні голоси двох третин сенаторів, присутніх під час голосування. Таким чином, ухвалення рішення про імпічмент Палатою представників ще не означатиме автоматичної відставки міністра.

Позиція Трампа також ускладнює перспективи ініціативи. Якщо президент відкрито виступить проти усунення Хегсета, республіканцям доведеться пояснювати, чому вони підтримують процедуру, яка фактично ставить під сумнів рішення самого глави держави. Водночас після переходу обох палат до демократів політична ситуація навколо Пентагону може змінитися: нова більшість отримає ширші можливості для парламентських розслідувань, виклику посадовців на слухання та витребування документів щодо військової операції.

Важливим залишається й питання, хто саме впливав на рішення про початок війни. Хегсет очолює Міністерство оборони та відповідає за реалізацію військової політики президента, однак це не означає, що саме він одноосібно визначав зовнішньополітичний курс США. Серед впливових прихильників жорсткішої лінії щодо Ірану називали державного секретаря Марко Рубіо, директора національної розвідки Тулсі Габбард та сенатора Ліндсі Грема. Розподіл відповідальності між Білим домом, політичними прихильниками військової операції та керівництвом Пентагону може стати одним із центральних питань майбутніх розслідувань.

Ситуація створює для республіканців ризик внутрішнього конфлікту напередодні початку роботи нового складу Конгресу. Якщо імпічмент Хегсета стане інструментом боротьби між різними групами впливу в партії, він може перерости у ширшу дискусію про те, хто контролює військову політику США та хто має відповідати за наслідки війни з Іраном. Водночас без документальних доказів ролі кожного з учасників ухвалення рішення спроба персоналізувати відповідальність за конфлікт залишатиметься предметом політичної боротьби.