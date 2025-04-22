Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня
2025-22-04    84

Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня

Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення в Білий дім. Таким є результат опитування Ipsos.

Зазначається, що американці демонструють занепокоєність спробами глави держави розширити свою владу.

Так, близько 42% респондентів схвалювали роботу Трампа на посаді президента США. До слова, протягом кількох годин після інавгурації Трампа цей показник становив 47%.

При цьому видання звертає увагу, що рейтинг схвалення Трампа залишається вищим, ніж рейтинги, які спостерігалися протягом більшої частини президентства його попередника-демократа Джо Байдена.

Дональд Трамп
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