Рейтинг Макрона впав до історичного мінімуму — 18%

Еммануель Макрон у вересні 2026 року опустився до історичного мінімуму популярності у Франції — позитивно його діяльність оцінюють лише 18% громадян, свідчать результати опитування Odoxa-Mascaret, оприлюднені французькими медіа. За останній замір рейтинг президента скоротився ще на 7 процентних пунктів.

Погіршення ставлення до Макрона відбувається на тлі зростання цін на пальне та невдоволення заходами уряду щодо стримування їхнього впливу на бюджети домогосподарств. Тема вартості пального стала одним із чинників політичної дискусії у Франції напередодні президентських виборів 2027 року.

За даними Odoxa, подорожчання пального дедалі сильніше впливає на настрої виборців. Окреме дослідження агентства від 16 вересня було присвячене саме впливу зростання цін на паливо на бюджети французьких домогосподарств і президентську кампанію.

Французька влада намагається пом’якшити наслідки енергетичного подорожчання адресною допомогою. 22 вересня уряд оголосив про розширення програми підтримки для громадян із низькими доходами та водіїв із великим пробігом: кількість потенційних отримувачів збільшується з 3 млн до 5,5 млн осіб. Загальний обсяг додаткових заходів сягнув 450 млн євро, а сукупні витрати на підтримку через подорожчання пального — 1,4 млрд євро.

На цьому тлі лідерами рейтингу політичних діячів залишаються Марін Ле Пен і Жордан Барделла, які представляють «Національне об’єднання». Вони отримали по 35%, однак порівняно з червневим показником кожен втратив частину підтримки — приблизно 4–5 пунктів.

Падіння показників Ле Пен і Барделла відбувається одночасно зі зниженням рейтингу президента, тому результати опитування не означають автоматичного переходу всіх виборців, які негативно оцінюють Макрона, до «Національного об’єднання». Саме опитування фіксує ставлення респондентів на момент проведення дослідження, а не результат майбутнього голосування.

Питання вартості життя залишається особливо чутливим для французької влади. 18 вересня Макрон заявляв, що ціни на енергоносії створюють серйозні труднощі для багатьох сімей. За його словами, уряд має аналізувати різні варіанти допомоги населенню, включно із заходами щодо цін на пальне та оподаткування.

Ситуація розгортається менш ніж за сім місяців до президентських виборів у Франції. Міністерство внутрішніх справ Франції визначило перший тур на 18 квітня 2027 року, другий — на 2 травня. Конституція країни передбачає, що президент може обіймати посаду не більше двох термінів поспіль, тому Макрон, який був переобраний у 2022 році, не може балотуватися на третій поспіль термін.

Для «Національного об’єднання» майбутня кампанія також залежатиме від остаточного визначення кандидата. Ле Пен залишається однією з центральних фігур партії, тоді як Барделла вже тривалий час займає провідні позиції в опитуваннях щодо політичних персоналій. Раніше дослідження Odoxa фіксували високі показники обох політиків, хоча їхні результати змінювалися залежно від формулювання запитань і політичної ситуації.

Окремим питанням для виборців залишається зовнішня політика майбутнього президента, зокрема ставлення до підтримки України. Ле Пен раніше заявляла про намір у разі перемоги припинити фінансову допомогу Києву. Водночас позиції кандидатів щодо міжнародної політики можуть змінюватися в ході кампанії, а нинішні соціологічні показники не є прогнозом результатів виборів.