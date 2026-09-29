Рейтинг Макрона впав до історичного мінімуму — 18%
2026-29-09    145

Рейтинг Макрона впав до історичного мінімуму — 18%

Еммануель Макрон у вересні 2026 року опустився до історичного мінімуму популярності у Франції — позитивно його діяльність оцінюють лише 18% громадян, свідчать результати опитування Odoxa-Mascaret, оприлюднені французькими медіа. За останній замір рейтинг президента скоротився ще на 7 процентних пунктів.

Погіршення ставлення до Макрона відбувається на тлі зростання цін на пальне та невдоволення заходами уряду щодо стримування їхнього впливу на бюджети домогосподарств. Тема вартості пального стала одним із чинників політичної дискусії у Франції напередодні президентських виборів 2027 року.

За даними Odoxa, подорожчання пального дедалі сильніше впливає на настрої виборців. Окреме дослідження агентства від 16 вересня було присвячене саме впливу зростання цін на паливо на бюджети французьких домогосподарств і президентську кампанію.

Французька влада намагається пом’якшити наслідки енергетичного подорожчання адресною допомогою. 22 вересня уряд оголосив про розширення програми підтримки для громадян із низькими доходами та водіїв із великим пробігом: кількість потенційних отримувачів збільшується з 3 млн до 5,5 млн осіб. Загальний обсяг додаткових заходів сягнув 450 млн євро, а сукупні витрати на підтримку через подорожчання пального — 1,4 млрд євро.

На цьому тлі лідерами рейтингу політичних діячів залишаються Марін Ле Пен і Жордан Барделла, які представляють «Національне об’єднання». Вони отримали по 35%, однак порівняно з червневим показником кожен втратив частину підтримки — приблизно 4–5 пунктів.

Падіння показників Ле Пен і Барделла відбувається одночасно зі зниженням рейтингу президента, тому результати опитування не означають автоматичного переходу всіх виборців, які негативно оцінюють Макрона, до «Національного об’єднання». Саме опитування фіксує ставлення респондентів на момент проведення дослідження, а не результат майбутнього голосування.

Питання вартості життя залишається особливо чутливим для французької влади. 18 вересня Макрон заявляв, що ціни на енергоносії створюють серйозні труднощі для багатьох сімей. За його словами, уряд має аналізувати різні варіанти допомоги населенню, включно із заходами щодо цін на пальне та оподаткування.

Ситуація розгортається менш ніж за сім місяців до президентських виборів у Франції. Міністерство внутрішніх справ Франції визначило перший тур на 18 квітня 2027 року, другий — на 2 травня. Конституція країни передбачає, що президент може обіймати посаду не більше двох термінів поспіль, тому Макрон, який був переобраний у 2022 році, не може балотуватися на третій поспіль термін.

Для «Національного об’єднання» майбутня кампанія також залежатиме від остаточного визначення кандидата. Ле Пен залишається однією з центральних фігур партії, тоді як Барделла вже тривалий час займає провідні позиції в опитуваннях щодо політичних персоналій. Раніше дослідження Odoxa фіксували високі показники обох політиків, хоча їхні результати змінювалися залежно від формулювання запитань і політичної ситуації.

Окремим питанням для виборців залишається зовнішня політика майбутнього президента, зокрема ставлення до підтримки України. Ле Пен раніше заявляла про намір у разі перемоги припинити фінансову допомогу Києву. Водночас позиції кандидатів щодо міжнародної політики можуть змінюватися в ході кампанії, а нинішні соціологічні показники не є прогнозом результатів виборів.

Жордан Барделла, Марін Ле Пен, ммануель Макрон, Національне об'єднання, Франція
Останні новини
США хочуть енергетичного перемир’я та зустрічі Трампа з Путіним

США хочуть енергетичного перемир’я та зустрічі Трампа з Путіним
США намагаються якнайшвидше домовитися з Україною та Росією про обмежене читать далее
29-09, 18:54
Яке церковне свято 30 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 30 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
30 вересня 2026 року православна церква вшановує святих мучениць Віру, читать далее
29-09, 15:47
Рейтинг Макрона впав до історичного мінімуму — 18%

Рейтинг Макрона впав до історичного мінімуму — 18%
Еммануель Макрон у вересні 2026 року опустився до історичного мінімуму читать далее
29-09, 14:59
Шість країн ЄС хочуть радикально змінити бюджет на 2028–2034 роки

Шість країн ЄС хочуть радикально змінити бюджет на 2028–2034 роки
Лідери Німеччини, Нідерландів, Швеції, Данії, Австрії та Фінляндії 29 вересня читать далее
29-09, 14:56
Уряд заморозив фінансування некритичних будівництв та ремонтів, — Корецький

Уряд заморозив фінансування некритичних будівництв та ремонтів, — Корецький
Кабінет Міністрів 28 вересня ухвалив рішення про зміну пріоритетів державних читать далее
29-09, 10:19
Дитина війни 2026: хто і як може отримати статус

Дитина війни 2026: хто і як може отримати статус
У 2026 році українські сім’ї можуть оформити дитині статус «дитина, читать далее
29-09, 10:15
Як підключити Укрнет пошту до Outlook: нові порти

Як підключити Укрнет пошту до Outlook: нові порти
Після планового відключення застарілих TLS-протоколів на поштових серверах Ukr.net у читать далее
29-09, 10:12
ЄС відмовив Україні у додаткових €220 млн для аграріїв

ЄС відмовив Україні у додаткових €220 млн для аграріїв
Європейська комісія не надала Україні запитувані €220 млн на підтримку читать далее
29-09, 09:58
Українські фермери ризикують втратити $10 млрд через проблеми з експортом

Українські фермери ризикують втратити $10 млрд через проблеми з експортом
Ситуація в українському аграрному секторі стала найскладнішою від початку повномасштабної читать далее
28-09, 17:32
Удар по НАН у Києві: Горбулін постраждав, його помічниця загинула

Удар по НАН у Києві: Горбулін постраждав, його помічниця загинула
Російський безпілотник вдень 28 вересня влучив у будівлю Президії Національної читать далее
28-09, 17:29
Яке церковне свято 29 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 29 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
29 вересня 2026 року православна церква вшановує пам’ять преподобного Киріака, читать далее
28-09, 17:24
Укрнет пошта: вхід з комп’ютера без пароля — як це працює

Укрнет пошта: вхід з комп’ютера без пароля — як це працює
Користувачі пошти @UKR.NET можуть входити до своєї скриньки з комп’ютера читать далее
28-09, 10:05
Президент Сербії Вучич оголосив про відставку

Президент Сербії Вучич оголосив про відставку
Президент Сербії Александар Вучич 27 вересня подав у відставку з читать далее
28-09, 10:02
Жінки в Україні масово освоюють традиційно чоловічі професії

Жінки в Україні масово освоюють традиційно чоловічі професії
Заступниця міністра економіки Дарія Марчак заявила, що жінки в Україні читать далее
28-09, 09:49
Корецкий заявив про підготовку до найгіршого сценарію з інтернетом

Корецкий заявив про підготовку до найгіршого сценарію з інтернетом
Прем’єр-міністр України Сергій Корецкий 27 вересня заявив, що уряд готується читать далее
28-09, 09:47
Ексглава НБУ Сергій Арбузов отримав мандат… у Держдумі РФ

Ексглава НБУ Сергій Арбузов отримав мандат… у Держдумі РФ
Колишній голова Національного банку України та перший віцепрем’єр часів Віктора читать далее
28-09, 09:45
Чому не приходять листи верифікації на Укрнет і що робити

Чому не приходять листи верифікації на Укрнет і що робити
Користувачі електронної пошти Ukr.net можуть зіткнутися із ситуацією, коли листи читать далее
27-09, 18:16
Заробіток на Форекс 2026: де торгувати, як почати і які ризики

Заробіток на Форекс 2026: де торгувати, як почати і які ризики
Форекс для новачка — це ринок, де потенційний прибуток формується читать далее
27-09, 18:00
Сильвестр Сталлоне зізнався у булімії та наслідках вживання стероїдів

Сильвестр Сталлоне зізнався у булімії та наслідках вживання стероїдів
Американський актор, режисер і продюсер Сильвестр Сталлоне в інтерв’ю The читать далее
27-09, 17:54
Яке церковне свято 28 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 28 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
28 вересня 2026 року православна церква продовжує святкування Воздвиження Чесного читать далее
27-09, 15:52
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар