Ратко Младич помер у Гаазі: він відбував довічний термін

Колишній командувач армії боснійських сербів Ратко Младич помер у віці 84 років у центрі утримання Організації Об’єднаних Націй у Гаазі, де відбував довічне покарання за злочини під час війни в Боснії та Герцеговині 1992–1995 років. Про його смерть повідомило белградське телебачення Informer TV.

Младич був одним із ключових військових керівників боснійських сербів під час збройного конфлікту, який супроводжувався масовими вбивствами, етнічними чистками та переміщенням цивільного населення. Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії висунув йому обвинувачення у воєнних злочинах, злочинах проти людяності та геноциді.

У 2011 році сербські правоохоронці затримали Младича після майже 16 років переховування. Його екстрадували до Гааги, де він постав перед Міжнародним трибуналом щодо колишньої Югославії. Судовий процес став одним із найрезонансніших у справах, пов’язаних із війною на Балканах.

У листопаді 2017 року судді визнали Младича винним за десятьма пунктами обвинувачення та призначили йому довічне ув’язнення. Серед епізодів, за які його засудили, було вбивство тисяч боснійських мусульманських чоловіків і хлопців у Сребрениці в липні 1995 року.

Суд встановив відповідальність Младича, зокрема, за переслідування, депортацію, примусове переміщення, тероризування цивільного населення Сараєва, захоплення заручників із числа співробітників ООН та інші злочини. Його також визнали учасником спільного злочинного плану, спрямованого на постійне усунення боснійських мусульман і хорватів із територій, які претендували контролювати боснійські серби.

У 2021 році апеляційна палата Механізму ООН для міжнародних кримінальних трибуналів залишила довічний вирок без змін. Це рішення стало остаточним у справі Младича. Захист після цього продовжував домагатися перегляду умов його утримання та звільнення з огляду на стан здоров’я, однак відповідні клопотання суд відхиляв.

Младич перебував під вартою в Гаазі протягом понад 15 років після екстрадиції із Сербії. У різні періоди його адвокати повідомляли про проблеми зі здоров’ям і просили дозволити лікування за межами системи виконання покарань або переглянути питання про його подальше утримання.

Справа Младича залишається одним із найбільш суперечливих епізодів сучасної історії Сербії. Поки міжнародні судові інстанції визнали його відповідальним за низку найтяжчих злочинів, частина сербського суспільства продовжує вважати вирок політично вмотивованим або несправедливим. У Белграді та інших містах країни протягом років з’являлися графіті із зображенням Младича.

Війна в Боснії та Герцеговині завершилася після підписання Дейтонської мирної угоди в грудні 1995 року. Конфлікт забрав життя понад 100 тисяч людей, а мільйони мешканців регіону були змушені залишити свої домівки. Сребреницька різанина стала наймасовішим злочином проти цивільного населення в Європі після Другої світової війни, а міжнародні суди кваліфікували її як геноцид.

Младич залишався останнім із ключових військово-політичних керівників боснійських сербів, засуджених міжнародним трибуналом у Гаазі. Його смерть не змінює остаточних судових висновків у справі, однак може знову привернути увагу до питань відповідальності за злочини під час боснійської війни та ставлення до них у Сербії й Боснії та Герцеговині.