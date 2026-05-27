Український актор і військовослужбовець Роман Ращук вперше публічно прокоментував, чому не був присутній на хрестинах свого сина. За словами артиста, рішення про проведення церемонії без нього ухвалила колишня дружина.

Про це Ращук розповів в інтерв’ю, коментуючи чутки, які тривалий час обговорювалися в соцмережах та медіа. Актор наголосив, що не уникав дитини та не відмовлявся від участі у важливій події для родини.

Що сказав Роман Ращук

За словами актора, він дізнався про хрестини вже після того, як вони відбулися. Ращук зазначив, що ініціатива провести обряд без його присутності належала колишній партнерці.

Артист емоційно прокоментував ситуацію та заявив, що не мав можливості вплинути на рішення. Водночас він дав зрозуміти, що тема залишається для нього болючою.

Ращук також підкреслив, що продовжує спілкуватися з сином і хоче брати активну участь у його житті, попри складні стосунки з колишньою дружиною.

Конфлікт навколо хрестин

Тема відсутності актора на хрестинах раніше вже викликала активні дискусії серед шанувальників. У соцмережах користувачі припускали різні причини конфлікту між колишнім подружжям — від напружених особистих стосунків до проблем через службу Ращука у війську.

Сам актор пояснив, що ситуація була значно складнішою, ніж виглядала публічно. Він наголосив, що під час служби неодноразово стикався з труднощами у поєднанні особистого життя та військових обов’язків.

За словами Ращука, через війну та службу багато родин проходять через подібні випробування, коли важливі сімейні події відбуваються без участі одного з батьків.

Ращук про стосунки з колишньою дружиною

Під час інтерв’ю актор уникнув різких заяв щодо матері своєї дитини, однак визнав, що між ними залишаються складні стосунки. Він також натякнув, що після розлучення комунікація між ними стала значно важчою.

Ращук заявив, що не хоче публічних конфліктів і намагається зосереджуватися насамперед на дитині. Водночас артист визнав, що деякі рішення колишньої партнерки стали для нього несподіваними.

За словами військового, він прагне зберігати нормальний контакт із сином і сподівається, що з часом ситуація стабілізується.

Реакція соцмереж

Після появи інтерв’ю в соцмережах почали активно обговорювати слова актора. Частина користувачів підтримала Ращука, звернувши увагу на складнощі, з якими стикаються військовослужбовці під час війни.

Інші коментатори закликали не робити поспішних висновків, наголошуючи, що публіка чує лише одну сторону конфлікту.

Окремо користувачі звернули увагу на емоційність заяви актора та його небажання переводити ситуацію у публічний скандал.

Чим зараз займається Роман Ращук

Після початку повномасштабної війни Роман Ращук долучився до лав українських військових. Паралельно актор продовжує підтримувати зв’язок із творчою сферою та періодично бере участь у медійних проєктах і благодійних ініціативах.

Останнім часом артист рідше коментує особисте життя, однак інтерв’ю про ситуацію з хрестинами сина стало одним із найбільш відвертих за тривалий період.

Сам Ращук зазначає, що зараз для нього головними залишаються служба, безпека родини та можливість бути поруч із дитиною, незважаючи на життєві обставини.