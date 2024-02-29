Ракета Сармат: що про неї відомо?

Нещодавно Росія здійснила невдалі випробування ракети Сармат. Про це повідомило видання CNN.

РС-28 Сармат – російський стратегічний ракетний комплекс п’ятого покоління шахтного базування, з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР).

Довжина ракети Сармат – 35 м, стартова маса – 208 т, маса закидання – близько 10 т. Дальність польоту ракети – 16 тис. км.

Росіяни стверджують, що ракета може доправити ядерні боєголовки до будь-якої точки світу через Північний або Південний полюс.

За твердженням військового відомства, це найпотужніша ракета з найбільшою у світі дальністю ураження цілей, яка використовує різні траєкторії польоту.