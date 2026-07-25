Ракета FP-5 «Фламінго»: що відомо про українську зброю
2026-25-07    114

Ракета FP-5 «Фламінго»: що відомо про українську зброю

У ніч проти 24 липня Сили оборони України завдали удару по заводу «Авітек» у російському Кірові, використавши ракети FP-5 «Фламінго». Підприємство розташоване більш ніж за 1200 кілометрів від українського кордону, що зробило атаку однією з найдальших із застосуванням українського високоточного озброєння. Поява інформації про використання FP-5 знову привернула увагу до цієї маловідомої ракети, про яку офіційно повідомляють небагато. Водночас окремі деталі вже дозволяють оцінити її можливості, потенційне призначення та роль у стратегії далекобійних ударів по військово-промисловому комплексу РФ.

Що таке FP-5 «Фламінго»

FP-5 «Фламінго» — українська далекобійна крилата ракета, про яку вперше стало відомо у 2025 році після демонстрації нових розробок оборонної промисловості. Більшість її технічних характеристик офіційно не розголошується з міркувань безпеки.

За наявними даними, ракета створювалася як високоточний засіб ураження стратегічних цілей у глибокому тилу противника. Йдеться насамперед про підприємства оборонно-промислового комплексу, військові аеродроми, склади боєприпасів, логістичні вузли, командні пункти та інші важливі об’єкти.

Україна протягом останніх років активно нарощує власне виробництво далекобійного озброєння. Це стало відповіддю на необхідність уражати військову інфраструктуру РФ без критичної залежності від іноземних систем та обмежень партнерів щодо дальності застосування окремих видів зброї.

Удар по заводу «Авітек» у Кірові

У ніч проти 24 липня Сили оборони України застосували ракети FP-5 «Фламінго» для удару по підприємству «Авітек» у місті Кіров. Відстань до цілі перевищує 1200 кілометрів від українського кордону.

«Авітек» є одним із підприємств російського оборонно-промислового комплексу. Завод входить до структури концерну «Алмаз-Антей» та спеціалізується на виробництві й ремонті військової техніки, а також окремих компонентів для систем протиповітряної оборони. Підприємство бере участь у виконанні державного оборонного замовлення РФ.

Факт ураження об’єкта на такій відстані демонструє, що українські засоби далекого ураження здатні досягати промислових центрів далеко за межами прикордонних регіонів. Це розширює перелік потенційних цілей, які можуть перебувати під загрозою.

Які характеристики відомі про FP-5

Через секретність програми повний перелік характеристик ракети не оприлюднений. Водночас відкриті джерела та офіційні повідомлення дозволяють зробити низку висновків.

ПараметрВідома інформація
ТипКрилата ракета
Країна розробкиУкраїна
ПризначенняУраження стратегічних цілей
Дальність підтвердженого застосуванняПонад 1200 км
НаведенняНе розкривається
Бойова частинаНе розголошується
СтатусВикористовується Силами оборони

Саме відсутність детальних характеристик є звичною практикою для сучасних далекобійних систем. Мінімальний обсяг відкритої інформації ускладнює противнику оцінку можливостей ракети та побудову ефективної протидії.

Чому далекобійні ракети змінюють характер війни

До 2023 року більшість ударів по об’єктах у глибині території РФ виконувалися переважно безпілотниками. Вони дешевші у виробництві, однак мають меншу швидкість, обмежену бойову частину та вищу вразливість до засобів ППО.

Крилаті ракети здатні нести потужніше бойове навантаження, летіти складною траєкторією на малій висоті та забезпечувати високу точність ураження. Це робить їх ефективним інструментом для знищення великих промислових підприємств, енергетичних об’єктів і військової інфраструктури.

Розвиток власних ракетних програм також дозволяє Україні зменшувати залежність від іноземних поставок високоточного озброєння. Частина західних партнерів запроваджує обмеження щодо використання наданих систем для ударів по території РФ, тоді як зброя українського виробництва таких політичних обмежень не має.

Яке значення має удар по «Авітеку»

Ураження заводу в Кірові стало черговим прикладом зміни підходу до ведення війни. Якщо раніше основними цілями були військові бази поблизу кордону, то тепер дедалі частіше під удар потрапляють підприємства оборонної промисловості, розташовані за тисячі кілометрів.

Такі операції мають не лише військовий, а й економічний ефект. Пошкодження виробничих потужностей здатне впливати на темпи виготовлення озброєння, ремонт техніки та виконання державних оборонних контрактів.

Водночас окремий успішний удар не означає критичного зниження виробничих можливостей російського ВПК. Реальний ефект залежить від масштабу пошкоджень, швидкості відновлення підприємства та системності подібних операцій.

Роз’яснення

Що таке FP-5 «Фламінго»?

FP-5 «Фламінго» — українська далекобійна крилата ракета, призначена для високоточного ураження важливих військових та промислових об’єктів. Більшість її характеристик залишаються закритими.

Яку дальність має ракета?

Офіційні технічні характеристики не оприлюднені. Водночас удар по Кірову підтвердив можливість застосування на дистанції понад 1200 кілометрів.

Чому удар по «Авітеку» привернув увагу?

Підприємство належить до російського оборонно-промислового комплексу та виробляє продукцію для військових потреб. Відстань до цілі свідчить про розширення можливостей українських далекобійних ракет.

Висновок

FP-5 «Фламінго» залишається однією з найменш публічних українських ракетних розробок. Проте вже підтверджені випадки її застосування свідчать про здатність Сил оборони завдавати високоточних ударів по стратегічних об’єктах на відстані понад 1200 кілометрів. Подальший розвиток власного далекобійного озброєння може стати одним із ключових факторів посилення оборонних можливостей та впливу на військово-промисловий потенціал Росії.

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