Рак шлунка: вчені виявили зв’язок із вживанням солодких напоїв

Щоденне вживання щонайменше однієї порції підсолодженого напою пов’язали з істотно вищим ризиком розвитку раку шлунка. Такого висновку дійшли дослідники Mass General Brigham після аналізу даних 112 284 учасників двох тривалих медичних досліджень у США. За час спостереження у 278 учасників діагностували рак шлунка. Результати роботи оприлюднили в науковому журналі Gastro Hep Advances.

Дослідники аналізували дані про раціон учасників, які регулярно повідомляли про споживання різних продуктів і напоїв. Серед іншого враховували газовані напої з цукром, лимонад, фруктові пунші та спортивні напої. Для порівняння використовували дані людей, які вживали підсолоджені напої рідше одного разу на місяць.

Після врахування інших потенційних факторів у людей, які щодня випивали щонайменше одну порцію підсолодженого напою, ризик раку шлунка був у 2,45 раза вищим. За одну порцію дослідники брали близько 237 мілілітрів напою. Виявлена залежність стосувалася як чоловіків, так і жінок, хоча показники між групами відрізнялися.

Окремо науковці досліджували споживання фруктози. Вищий рівень її надходження з раціону також виявився пов’язаним із більшою частотою раку шлунка. Серед можливих механізмів дослідники розглядають інсулінорезистентність, метаболічні порушення, збільшення маси тіла та хронічне запалення.

Водночас дослідники не виявили аналогічного статистичного зв’язку між вживанням напоїв зі штучними підсолоджувачами та ризиком раку шлунка. Йдеться саме про результати цього дослідження, тому їх не можна трактувати як доказ того, що штучні підсолоджувачі загалом не мають негативного впливу на здоров’я.

Автори роботи наголошують, що дослідження має спостережний характер. Воно демонструє статистичний зв’язок між споживанням підсолоджених напоїв і частотою раку шлунка, але не доводить прямої причинно-наслідкової залежності. Для встановлення механізму необхідні подальші дослідження, зокрема лабораторні та епідеміологічні.

Старший автор дослідження Ендрю Т. Чан, гастроентеролог та епідеміолог Mass General Brigham Cancer Institute, заявив, що робота є першою, яка чітко продемонструвала таку статистичну залежність серед населення США. За його словами, вплив харчування на розвиток раку шлунка досі вивчений недостатньо порівняно з деякими іншими факторами ризику.

Дані для аналізу отримали з Nurses’ Health Study та Health Professionals Follow-Up Study. Ці масштабні довготривалі дослідження дозволили науковцям простежити зв’язок між харчовими звичками та станом здоров’я учасників протягом кількох десятиліть. Загалом за період спостереження дослідники зафіксували 278 випадків раку шлунка.

Отримані результати продовжують дискусію щодо потенційного впливу підсолоджених напоїв на онкологічні захворювання. Раніше наукові роботи вже вивчали можливий зв’язок їхнього споживання з колоректальним раком, раком молочної залози та печінки. Водночас щодо раку шлунка кількість переконливих даних була значно меншою.

Додатковим фактором для подальших досліджень є фруктоза, яку організм отримує у значних кількостях разом із солодкими напоями. Науковці припускають, що її надмірне споживання може впливати на метаболічні процеси та запальні реакції, однак наразі ці механізми не дають підстав стверджувати, що саме фруктоза безпосередньо спричиняє рак шлунка.