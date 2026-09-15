Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генпрокурора
2026-15-09    71

Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генпрокурора

Верховна Рада 15 вересня підтримала відставку Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. За відповідне рішення проголосували 317 народних депутатів. Напередодні президент Володимир Зеленський своїм указом відсторонив Кравченка від виконання обов’язків на цій посаді.

Рішення парламенту означає завершення перебування Кравченка на посаді генерального прокурора. Для звільнення очільника Офісу генерального прокурора необхідна згода Верховної Ради, після чого президент видає відповідний указ.

Кравченко очолив прокуратуру після призначення на посаду Верховною Радою у червні 2025 року. Перед цим він працював головою Державної податкової служби. До державної служби Кравченко був прокурором, а також очолював Київську обласну державну адміністрацію.

Його призначення генпрокурором відбулося після звільнення Андрія Костіна. Тоді кандидатуру Кравченка до парламенту вніс президент Зеленський. За його призначення проголосували 273 депутати.

Після рішення Ради наступним етапом має стати оформлення припинення повноважень Кравченка указом президента. Водночас питання про нового генерального прокурора потребуватиме окремого кадрового рішення: президент має внести до Верховної Ради відповідне подання, а парламент — розглянути його та проголосувати.

Посада генерального прокурора є однією з ключових у системі кримінальної юстиції. Очільник прокуратури координує роботу органів прокуратури, визначає пріоритети прокурорської політики та представляє прокуратуру у відносинах з іншими державними органами.

Зміна керівника прокуратури відбувається на тлі значного навантаження на правоохоронну систему, пов’язаного з розслідуванням воєнних злочинів, корупційних правопорушень та злочинів проти національної безпеки. Від наступного керівника залежатиме кадрова та процесуальна політика прокуратури на цьому напрямі.

Руслан Кравченко народився у 1990 році в Сєвєродонецьку. Він має юридичну освіту та проходив військову службу. У прокуратурі працював на різних посадах, зокрема в органах військової прокуратури. У 2015 році захищав дисертацію та отримав науковий ступінь у галузі права.

До призначення генпрокурором Кравченко також був керівником Київської обласної військової адміністрації, де працював над питаннями відновлення регіону після російської окупації окремих територій та забезпечення роботи органів влади в умовах воєнного стану.

Подальший кадровий процес залежатиме від кандидатури, яку президент запропонує парламенту. До її розгляду прокуратура продовжить працювати в межах чинного законодавства, а повноваження керівника органу мають бути забезпечені відповідно до встановленої процедури.

Верховна Рада, Володимир Зеленський, генеральний прокурор, новини України, прокуратура, Руслан Кравченко
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