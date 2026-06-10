Рада знизила податок на оренду житла: що зміниться з 2027 року
2026-10-06    145

Рада знизила податок на оренду житла: що зміниться з 2027 року

Верховна Рада України підтримала поправку до законопроєкту №15111-д про оподаткування цифрових платформ, яка передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб від здавання нерухомості в оренду з 18% до 5%. Нові правила набудуть чинності з 1 січня 2027 року та стосуватимуться випадків, коли одна фізична особа здає житлову або нежитлову нерухомість іншій фізичній особі. Про ухвалене рішення повідомила народна депутатка Ніна Южаніна.

Згідно з новими нормами, власники нерухомості сплачуватимуть 5% податку на доходи фізичних осіб, однак чинний військовий збір у розмірі 5% залишиться без змін. Таким чином загальне податкове навантаження на дохід від оренди становитиме 10%, що є нижчим за нинішню модель оподаткування. Законодавці розраховують, що така зміна стимулюватиме легалізацію ринку оренди та збільшить кількість власників, які офіційно декларуватимуть отримані доходи.

Водночас нововведення передбачає і додаткові зобов’язання для орендодавців. Особи, які скористаються новим режимом оподаткування, втратять право на пільгу зі сплати податку на нерухоме майно. Йдеться про діючі норми, які звільняють від оподаткування квартири площею до 60 квадратних метрів та житлові будинки площею до 120 квадратних метрів. Таким чином частина власників житла може зіткнутися з додатковими витратами, які необхідно буде враховувати при розрахунку економічної вигоди від здавання нерухомості в оренду.

Ще однією особливістю нової моделі стане обов’язкове декларування орендних доходів. Власники житла повинні будуть відображати прибуток від здавання квартир, будинків, офісів або інших об’єктів нерухомості в річній податковій декларації. При цьому законодавство дозволяє не вказувати інші доходи, з яких податки вже були сплачені та інформація про які міститься в базах податкових органів.

Прийнята поправка стала частиною масштабнішого законопроєкту, який регулює оподаткування операцій через цифрові платформи. Документ покликаний адаптувати українське податкове законодавство до сучасних форматів економічної діяльності, включно з орендою житла через онлайн-сервіси та маркетплейси. Очікується, що нові механізми спростять адміністрування податків та дозволять державі отримувати більш повну інформацію про доходи, які сьогодні часто залишаються в тіні.

Експерти ринку нерухомості неодноразово звертали увагу на те, що значна частина орендних відносин в Україні залишається неофіційною. Однією з причин називали високий рівень податкового навантаження та складність звітності для фізичних осіб. Зменшення ставки ПДФО до 5% може зробити легальне оформлення договорів оренди більш привабливим для власників житла, особливо у великих містах, де ринок оренди залишається одним із найактивніших сегментів нерухомості.

Зміни також можуть вплинути на розвиток цифрових платформ, через які українці здають квартири, будинки та комерційні приміщення. У разі легалізації більшої кількості угод державний бюджет отримає додаткові надходження, а ринок стане більш прозорим для учасників. Водночас остаточний ефект від нововведень залежатиме від того, наскільки активно власники нерухомості користуватимуться новими правилами після їхнього запуску у 2027 році.

Запровадження нової ставки стане однією з найбільш помітних змін у сфері оподаткування доходів фізичних осіб за останні роки. Вона зачіпатиме як власників житла, які здають квартири в довгострокову оренду, так і тих, хто отримує прибуток від нежитлової нерухомості. До моменту набуття законом чинності податкові органи мають підготувати механізми звітності та роз’яснення для громадян щодо застосування оновлених правил.

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