Рада змінила Бюджетний кодекс заради надрової угоди з США

Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди з США щодо надр, проголосували “За” 286 народних депутатів, — повідомив перший заступник голови Комітеу Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Друге читання законопроєкту очікується на початку червня.

Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:

▪️ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій;

▪️видачі нових спецдозволів на користування надрами;

▪️реалізації державної частини продукції по новим угодам про розподіл продукції.