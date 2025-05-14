Рада змінила Бюджетний кодекс заради надрової угоди з США

Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди з США щодо надр, проголосували “За” 286 народних депутатів, — повідомив перший заступник голови Комітеу Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Друге читання законопроєкту очікується на початку червня.
Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:
▪️ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій;
▪️видачі нових спецдозволів на користування надрами;
▪️реалізації державної частини продукції по новим угодам про розподіл продукції.