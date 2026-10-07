Рада Європи готується до перших виборів в Україні після війни

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що організація готується сприяти проведенню в Україні перших загальнонаціональних виборів після завершення війни. Про це він сказав, наголосивши, що майбутнє голосування має бути вільним і справедливим, а відновлення демократичних інституцій потребуватиме ширшої роботи.

За словами Берсе, проведення виборів стане лише одним із етапів післявоєнного відновлення демократичного життя. Рада Європи має враховувати умови, в яких опиниться суспільство після завершення бойових дій, зокрема наслідки тривалого переміщення населення та перебування значної кількості громадян за межами своїх громад.

Окремим завданням стане реінтеграція ветеранів. Після завершення війни державним інституціям доведеться забезпечити умови для повернення військовослужбовців до цивільного життя, а також їхньої повноцінної участі у суспільних і політичних процесах. Це стосується не лише виборчого права, а й доступу до соціальних та адміністративних послуг.

Ще одним напрямом Берсе назвав допомогу внутрішньо переміщеним особам. Через тривалу війну мільйони людей змінили місце проживання, а частина громадян виїхала за кордон. Організація виборчого процесу після війни вимагатиме врахування того, де фактично перебуватимуть виборці та чи матимуть вони можливість реалізувати своє право голосу.

Складним питанням залишатиметься участь сімей, члени яких були розлучені війною. Йдеться про громадян, які проживають у різних країнах або регіонах, а також про людей, чиє місце проживання змінилося внаслідок бойових дій. Для виборчої системи це створює практичні питання щодо реєстрації виборців, доступності дільниць і процедур голосування.

Берсе також звернув увагу на довгострокові соціальні наслідки війни. Серед них він назвав проблеми в системі освіти та психічного здоров’я населення. Відновлення демократичних інституцій, за його оцінкою, має відбуватися паралельно з подоланням цих наслідків, оскільки вони безпосередньо впливають на здатність суспільства повернутися до нормального життя.

Проведення загальнонаціональних виборів в Україні після війни потребуватиме окремих організаційних рішень. Необхідно буде визначити умови голосування військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб та громадян за кордоном, а також забезпечити роботу виборчої інфраструктури на територіях, які зазнали руйнувань. Окреме значення матиме безпека виборців і кандидатів.

Українське законодавство передбачає особливий режим проведення виборів під час воєнного стану. Закон забороняє проведення президентських, парламентських і місцевих виборів у цей період. Після припинення або скасування воєнного стану мають бути визначені строки та порядок проведення відповідних виборчих процедур.

Рада Європи традиційно бере участь у розвитку виборчих стандартів держав-членів через Венеційську комісію, Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ та інші міжнародні механізми. Після війни міжнародна участь може стосуватися оцінки виборчого законодавства, підготовки процедур голосування та спостереження за дотриманням демократичних стандартів.

Ален Берсе обійняв посаду генерального секретаря Ради Європи у вересні 2024 року. До цього він був президентом Швейцарії та членом Федеральної ради Швейцарії. Його мандат у Раді Європи розрахований на п’ять років. Питання післявоєнного демократичного відновлення України є одним із напрямів роботи організації, яка об’єднує 46 держав-членів.