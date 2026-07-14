Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Юлію Свириденко
2026-14-07    103

Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Юлію Свириденко

Верховна Рада 14 липня підтримала відставку прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, яка очолювала уряд із 17 липня 2025 року. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів. Питання розглянули під час пленарного засідання парламенту, а вже найближчими днями депутати мають визначитися з кандидатурою нового глави Кабінету Міністрів.

В тему: Свириденко може очолити ОП, а Буданов — Міноборони

Напередодні голосування Свириденко офіційно подала заяву про відставку. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження документа та подякував очільниці уряду за роботу в умовах повномасштабної війни. За його словами, Кабінет Міністрів під її керівництвом працював над підтримкою економіки, соціальної сфери та реалізацією курсу на європейську інтеграцію України.

Під час виступу у парламенті Юлія Свириденко підбила підсумки роботи уряду за майже рік. Вона заявила, що за цей період Україна отримала близько 90 млрд євро фінансової підтримки від Європейського Союзу, а також відкрила перші переговорні кластери у процесі вступу до ЄС. Окремо вона звернула увагу на проходження опалювального сезону 2025–2026 років та наголосила, що одним із ключових викликів для нового складу уряду стане підготовка країни до наступної зими в умовах триваючих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

За словами Свириденко, уряд уже затвердив плани стійкості для всіх регіонів України та продовжує їх реалізацію. Вона також підкреслила важливість розвитку промислової політики, яка, за її оцінкою, має залишатися одним із пріоритетів державної економічної стратегії в умовах війни.

Під час засідання профільного комітету Верховної Ради Свириденко пояснила, що рішення про відставку стало наслідком розмови з президентом Володимиром Зеленським. За її словами, глава держави висловив позицію щодо необхідності оновлення складу уряду та посилення окремих напрямків роботи Кабінету Міністрів. Вона зазначила, що сприймає таке рішення як логічне в умовах нових викликів.

Кадрові зміни в уряді президент анонсував ще 12 липня. Тоді Володимир Зеленський повідомив про підготовку оновлення Кабінету Міністрів та зазначив, що запропонував Свириденко іншу посаду. Офіційно про майбутнє призначення експрем’єрки поки не повідомлялося. Водночас у політичних колах обговорювали можливість її призначення послом України у Сполучених Штатах, однак, за інформацією джерел, близьких до політикині, вона не розглядає такий варіант.

Очікується, що нового прем’єр-міністра Верховна Рада обере найближчим часом. Серед можливих кандидатів у публічному просторі найчастіше називають голову НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького. Напередодні президент провів із ним робочу зустріч та подякував за результати роботи на чолі «Укрнафти» і «Нафтогазу», що посилило припущення щодо його можливого переходу до уряду. Офіційного подання кандидатури до парламенту станом на момент голосування за відставку не було оприлюднено.

Відставка прем’єр-міністерки автоматично відкриває процедуру формування нового складу Кабінету Міністрів. Після призначення нового глави уряду парламент розглядатиме кандидатури на посади міністрів, що визначить подальшу структуру виконавчої влади та пріоритети її роботи в умовах воєнного стану.

Верховна Рада, відставка уряду, воєнний стан, Володимир Зеленський, державне управління, економіка України, євроінтеграція, Європейський Союз, Кабінет міністрів, Кабмін, кадрові зміни, Нафтогаз України, опалювальний сезон, парламент України, прем’єр-міністр, Руслан Стефанчук, Сергій Корецький, Укрнафта, уряд України, Юлія Свириденко
Останні новини
Герман Сметанін: біографія та цікаві факти про екс-гендиректора “Укроборонпрому”

Герман Сметанін: біографія та цікаві факти про екс-гендиректора “Укроборонпрому”
Герман Володимирович Сметанін — український державний управлінець, інженер-конструктор та фахівець читать далее
14-07, 21:31
Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Юлію Свириденко

Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Юлію Свириденко
Верховна Рада 14 липня підтримала відставку прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, читать далее
14-07, 20:52
Каблуки повертаються у моду: чому змінюються тренди взуття

Каблуки повертаються у моду: чому змінюються тренди взуття
Світовий ринок жіночого взуття демонструє нову тенденцію — після кількох читать далее
14-07, 20:42
Яке церковне свято 15 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 15 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
15 липня 2026 року православна церква вшановує святого рівноапостольного князя читать далее
14-07, 20:20
Китай готується до зміни влади в Росії після Путіна, — WSJ

Китай готується до зміни влади в Росії після Путіна, — WSJ
Китайське керівництво почало непублічно готуватися до можливої зміни влади в читать далее
14-07, 17:28
Свириденко може очолити ОП, а Буданов — Міноборони

Свириденко може очолити ОП, а Буданов — Міноборони
Після можливої відставки Кабінету міністрів в українській владі можуть відбутися читать далее
14-07, 14:44
Рада підтримала декриміналізацію порно у першому читанні

Рада підтримала декриміналізацію порно у першому читанні
Верховна Рада України 14 липня підтримала у першому читанні законопроєкт читать далее
14-07, 14:38
Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня
Верховна Рада України 14 липня підтримала продовження строку дії воєнного читать далее
14-07, 14:32
В Україні можуть запровадити відеоверифікацію на платіжних терміналах

В Україні можуть запровадити відеоверифікацію на платіжних терміналах
В Україні готуються змінити правила роботи платіжних терміналів самообслуговування після читать далее
14-07, 14:23
Болгарія заявила про вихід із «Коаліції охочих»

Болгарія заявила про вихід із «Коаліції охочих»
Президент Болгарії Румен Радев заявив, що країна більше не братиме читать далее
14-07, 12:36
Валютний ринок відреагував на можливу зміну уряду: долар і євро зросли

Валютний ринок відреагував на можливу зміну уряду: долар і євро зросли
Безготівковий долар та євро 13 липня зросли на міжбанківському валютному читать далее
14-07, 11:25
Альберт Васильєв (Київстонер): біографія та цікаві факти про репера

Альберт Васильєв (Київстонер): біографія та цікаві факти про репера
Альберт Васильєв, більш відомий під сценічним псевдонімом Київстонер (Kievstoner), — читать далее
14-07, 10:00
Київський ринок нерухомості сповільнився через посилення атак РФ

Київський ринок нерухомості сповільнився через посилення атак РФ
Посилення російських атак на Київ і Київську область уже впливає читать далее
14-07, 09:57
Бронювання через “Дію” можуть тимчасово призупинити

Бронювання через “Дію” можуть тимчасово призупинити
В Україні можуть тимчасово призупинити можливість оформлення нового бронювання військовозобов'язаних читать далее
14-07, 09:45
Яке церковне свято 14 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 14 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
14 липня 2026 року, у вівторок, православна церква вшановує святого читать далее
13-07, 22:15
Саморозмова вголос отримала нове пояснення від науковців

Саморозмова вголос отримала нове пояснення від науковців
Розмови людини із самою собою дедалі частіше розглядаються дослідниками як читать далее
13-07, 22:01
Атака РФ пошкодила термінал Kernel у Чорноморську

Атака РФ пошкодила термінал Kernel у Чорноморську
Один із найбільших українських експортерів зернових і соняшникової олії Kernel читать далее
13-07, 15:35
Військовозобов’язаним українцям можуть обмежити доступ до захисту в ЄС вже у липні 2026

Військовозобов’язаним українцям можуть обмежити доступ до захисту в ЄС вже у липні 2026
У Європейському Союзі вже в липні можуть запровадити нові правила читать далее
13-07, 13:29
Офтальмологи закликали уважніше ставитися до процедур для вій

Офтальмологи закликали уважніше ставитися до процедур для вій
Популярність косметичних процедур для вій продовжує зростати, однак разом із читать далее
13-07, 12:00
В Україні готуються продовжити воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня 2026 року

В Україні готуються продовжити воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня 2026 року
Президент України найближчим часом може внести до Верховної Ради законопроєкти читать далее
13-07, 11:58
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026