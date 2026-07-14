Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Юлію Свириденко

Верховна Рада 14 липня підтримала відставку прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, яка очолювала уряд із 17 липня 2025 року. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів. Питання розглянули під час пленарного засідання парламенту, а вже найближчими днями депутати мають визначитися з кандидатурою нового глави Кабінету Міністрів.

Напередодні голосування Свириденко офіційно подала заяву про відставку. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про надходження документа та подякував очільниці уряду за роботу в умовах повномасштабної війни. За його словами, Кабінет Міністрів під її керівництвом працював над підтримкою економіки, соціальної сфери та реалізацією курсу на європейську інтеграцію України.

Під час виступу у парламенті Юлія Свириденко підбила підсумки роботи уряду за майже рік. Вона заявила, що за цей період Україна отримала близько 90 млрд євро фінансової підтримки від Європейського Союзу, а також відкрила перші переговорні кластери у процесі вступу до ЄС. Окремо вона звернула увагу на проходження опалювального сезону 2025–2026 років та наголосила, що одним із ключових викликів для нового складу уряду стане підготовка країни до наступної зими в умовах триваючих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

За словами Свириденко, уряд уже затвердив плани стійкості для всіх регіонів України та продовжує їх реалізацію. Вона також підкреслила важливість розвитку промислової політики, яка, за її оцінкою, має залишатися одним із пріоритетів державної економічної стратегії в умовах війни.

Під час засідання профільного комітету Верховної Ради Свириденко пояснила, що рішення про відставку стало наслідком розмови з президентом Володимиром Зеленським. За її словами, глава держави висловив позицію щодо необхідності оновлення складу уряду та посилення окремих напрямків роботи Кабінету Міністрів. Вона зазначила, що сприймає таке рішення як логічне в умовах нових викликів.

Кадрові зміни в уряді президент анонсував ще 12 липня. Тоді Володимир Зеленський повідомив про підготовку оновлення Кабінету Міністрів та зазначив, що запропонував Свириденко іншу посаду. Офіційно про майбутнє призначення експрем’єрки поки не повідомлялося. Водночас у політичних колах обговорювали можливість її призначення послом України у Сполучених Штатах, однак, за інформацією джерел, близьких до політикині, вона не розглядає такий варіант.

Очікується, що нового прем’єр-міністра Верховна Рада обере найближчим часом. Серед можливих кандидатів у публічному просторі найчастіше називають голову НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького. Напередодні президент провів із ним робочу зустріч та подякував за результати роботи на чолі «Укрнафти» і «Нафтогазу», що посилило припущення щодо його можливого переходу до уряду. Офіційного подання кандидатури до парламенту станом на момент голосування за відставку не було оприлюднено.

Відставка прем’єр-міністерки автоматично відкриває процедуру формування нового складу Кабінету Міністрів. Після призначення нового глави уряду парламент розглядатиме кандидатури на посади міністрів, що визначить подальшу структуру виконавчої влади та пріоритети її роботи в умовах воєнного стану.