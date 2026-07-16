Рада призначила Сергія Корецького новим прем’єр-міністром України

Верховна Рада України 16 липня 2026 року підтримала призначення Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України. За відповідне рішення проголосували 289 народних депутатів. Після цього парламент оголосив двогодинну перерву, а наступним питанням має стати розгляд нового складу Кабінету міністрів.

Призначення нового глави уряду відбулося після внесення відповідного подання та голосування у сесійній залі Верховної Ради. Корецький отримав підтримку більшості депутатів, що дозволяє йому офіційно очолити уряд після завершення необхідних парламентських процедур.

Після голосування народні депутати оголосили перерву у засіданні тривалістю дві години. Очікується, що після її завершення парламент розгляне питання формування нового складу Кабінету міністрів, включно з кандидатурами на посади віцепрем’єрів та керівників окремих міністерств.

Сергій Корецький відомий передусім як управлінець у сфері великого бізнесу та державного сектору. До призначення на посаду глави уряду він працював у керівництві великих компаній, пов’язаних із паливно-енергетичним комплексом України. Його кандидатуру розглядали як представника технократичного підходу до управління економікою.

Одним із ключових викликів для нового прем’єра стане забезпечення стабільності державних фінансів, виконання бюджетних зобов’язань та координація економічної політики в умовах воєнних і післявоєнних викликів. Уряд також має продовжити роботу над залученням міжнародної фінансової підтримки та реалізацією реформ, необхідних для співпраці з європейськими партнерами.

Раніше посада прем’єр-міністра України була пов’язана з виконанням широкого спектра завдань — від управління економікою та енергетикою до координації роботи міністерств і взаємодії з Верховною Радою. Зміна керівника уряду означає необхідність оновлення політичної команди та визначення нових пріоритетів Кабміну.

У парламенті після призначення нового прем’єра мають представити персональний склад уряду. Остаточна структура Кабінету міністрів залежатиме від результатів голосувань за окремих кандидатів та домовленостей між політичними силами.