Рада призначила Хмару міністром оборони, а Сибігу — главою МЗС
2026-19-08    188

Рада призначила Хмару міністром оборони, а Сибігу — главою МЗС

Верховна Рада 19 серпня підтримала кадрові призначення у складі Кабінету міністрів, затвердивши Дениса Хмару на посаді міністра оборони та Андрія Сибігу на посаді міністра закордонних справ. За призначення Хмари проголосували 312 народних депутатів. Перед вступом на посаду він залишив військову службу, оскільки українське законодавство передбачає, що міністр оборони має бути цивільною особою.

Голосування відбулося під час пленарного засідання парламенту, на якому депутати розглядали кадрові питання, пов’язані з роботою виконавчої влади. Призначення нового керівництва двох ключових відомств відбулося в умовах повномасштабної війни, коли діяльність Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ безпосередньо впливає на військову підтримку, міжнародні переговори та координацію співпраці з партнерами.

Особливу увагу під час обговорення кандидатури Дениса Хмари привернула необхідність його звільнення з військової служби. Законодавча вимога щодо цивільного статусу міністра оборони є однією з умов демократичного контролю над сектором безпеки. Вона закріплена в українському законодавстві відповідно до стандартів, які застосовуються в державах — членах НАТО.

Призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ означає збереження дипломатичного курсу, спрямованого на розширення міжнародної коаліції на підтримку Києва, продовження санкційної політики щодо Росії та залучення додаткової військової допомоги. Міністерство закордонних справ також відповідає за переговорний процес щодо європейської інтеграції та координацію взаємодії з міжнародними організаціями.

Підтримка кандидатури Хмари більш ніж трьома сотнями депутатів стала одним із найрезультативніших голосувань під час кадрових рішень парламенту. Такий результат свідчить про широку підтримку нового керівника оборонного відомства серед представників різних парламентських фракцій і груп.

Міністерство оборони залишається одним із найбільших державних органів за обсягом фінансування. Саме через це відомство здійснюються закупівлі озброєння, матеріально-технічне забезпечення армії, розвиток оборонно-промислового комплексу та реалізація міжнародних програм військового співробітництва. Новому міністру доведеться координувати питання мобілізаційної політики, підготовки військовослужбовців і забезпечення українських підрозділів на фронті.

Андрій Сибіга має багаторічний досвід дипломатичної роботи. У різні роки він обіймав посади в системі зовнішньополітичного відомства, працював у дипломатичних представництвах та брав участь у формуванні міжнародної стратегії держави. Його діяльність була пов’язана з розвитком відносин із країнами Європи та просуванням зовнішньополітичних ініціатив.

Вимога щодо призначення цивільного міністра оборони була запроваджена в рамках реформування сектору безпеки та оборони. Така модель використовується в більшості країн Північноатлантичного альянсу й передбачає розмежування політичного та військового управління. Відповідно до чинних норм, кадрові військовослужбовці можуть очолити оборонне відомство лише після офіційного звільнення зі служби. Саме ця процедура стала необхідною умовою для призначення Дениса Хмари.

Андрій Сибіга, Верховна Рада України, Денис Хмара, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони
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