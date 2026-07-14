Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня
2026-14-07    107

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня

Верховна Рада України 14 липня підтримала продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 31 жовтня 2026 року. За відповідне рішення проголосували 313 народних депутатів. Після ухвалення парламентом документи мають бути підписані головою Верховної Ради та президентом України, після чого вони набудуть чинності у встановленому законом порядку.

В тему: В Україні готуються продовжити воєнний стан і мобілізацію до 31 жовтня 2026 року

Рішення стосується двох окремих законопроєктів, внесених президентом України. Один із них передбачає продовження правового режиму воєнного стану, другий — строку проведення загальної мобілізації. Обидва документи були розглянуті парламентом на пленарному засіданні та отримали конституційну більшість голосів.

Воєнний стан в Україні діє з 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує його дію на 90 днів відповідно до Конституції та Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Одночасно продовжується і загальна мобілізація, що забезпечує комплектування Сил оборони особовим складом.

Правовий режим воєнного стану передбачає можливість запровадження спеціальних заходів безпеки, необхідних для оборони держави, роботи органів влади та функціонування критичної інфраструктури. Частина обмежень може стосуватися окремих конституційних прав і свобод громадян у межах, визначених законодавством.

Продовження мобілізації означає, що територіальні центри комплектування й надалі здійснюватимуть призов військовозобов’язаних відповідно до чинних правил. Також зберігається можливість проходження служби за мобілізацією, оформлення відстрочок та бронювання працівників підприємств, критично важливих для економіки й оборони держави, згідно з чинними нормативними актами.

Уряд останніми місяцями продовжує оновлювати механізми бронювання та критерії визначення критично важливих підприємств. Водночас Міністерство оборони та Генеральний штаб заявляли про необхідність підтримання належного рівня укомплектованості військових підрозділів в умовах триваючих бойових дій.

Під час розгляду законопроєктів у парламенті переважна більшість депутатів підтримала їх без суттєвих змін. Позитивне голосування 313 народних депутатів свідчить про збереження політичної підтримки продовження особливого правового режиму в умовах війни.

Після набуття законами чинності воєнний стан і загальна мобілізація діятимуть до 31 жовтня 2026 року включно. До завершення цього строку Верховна Рада знову матиме розглянути питання про їх подальше продовження або припинення залежно від безпекової ситуації в країні.

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