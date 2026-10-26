Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 29 січня 2027 року

26 жовтня 2026 року Верховна Рада України проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 29 січня 2027 року. За продовження воєнного стану віддали голоси 293 народні депутати, один парламентар виступив проти. Рішення щодо мобілізації також отримало підтримку парламенту.

Продовження обох режимів необхідне для забезпечення оборони держави в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Ухвалені рішення дають змогу зберегти чинність відповідних правових механізмів після завершення попереднього строку їх дії.

За законопроєкт №16183 про продовження загальної мобілізації проголосував 281 народний депутат. Документ №16182 стосується продовження воєнного стану. Парламент також підтримав невідкладне підписання ухвалених законів головою Верховної Ради та їх направлення на підпис президенту.

Обидва режими продовжують діяти з 5:30 31 жовтня 2026 року. Попередній строк завершувався цього дня, тому нове рішення забезпечує безперервність правового режиму та мобілізаційних заходів. Це вже 21-ше продовження воєнного стану від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Воєнний стан і загальна мобілізація є окремими правовими режимами, хоча парламент зазвичай розглядає їх продовження одночасно. Воєнний стан передбачає особливі повноваження державних органів і військового командування, тоді як мобілізація регулює заходи з переведення держави та її сил оборони на функціонування в особливий період.

Продовження цих режимів саме по собі не змінює правил надання відстрочки, військового обліку чи проходження військово-лікарської комісії. Такі питання регулюються окремими нормами законодавства. Ухвалені парламентом рішення стосуються саме строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.