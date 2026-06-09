Рада підтримала закон про оподаткування цифрових платформ
2026-09-06    102

Рада підтримала закон про оподаткування цифрових платформ

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №15111-д, який передбачає нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, зокрема сервіси онлайн-оголошень, маркетплейси та інші електронні майданчики. Рішення було ухвалене 9 червня під час пленарного засідання парламенту. Документ є частиною зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом та спрямований на впорядкування обліку доходів, які громадяни отримують через цифрові сервіси. Йдеться про платформи на кшталт OLX, а також інші ресурси, через які користувачі продають товари або надають послуги.

Законопроєкт встановлює механізм обміну інформацією між цифровими платформами та податковими органами. Передбачається, що оператори таких сервісів будуть збирати та передавати дані про користувачів, які отримують дохід через платформу. Модель базується на міжнародних стандартах прозорості, які вже застосовуються в країнах Європейського Союзу та Організації економічного співробітництва та розвитку.

Під час доопрацювання документа до першого читання було внесено низку змін. За словами народного депутата Ярослава Железняка, фінальна редакція отримала підтримку всіх основних бізнес-асоціацій, які брали участь в обговоренні законодавчої ініціативи. Він зазначив, що документ став результатом компромісу між державою та представниками бізнесу, а його положення були суттєво скориговані порівняно з початковою версією.

«Це був маяк МВФ. Але загалом вийшов дуже свідомий текст, який підтримали всі бізнес-асоціації. За строками набуття чинності там передбачено не раніше січня 2027 року, але об’єктивно, поки будуть підписані всі меморандуми та запущена система обміну інформацією, це ближче до 2028 року лише почне працювати», — повідомив Железняк.

Одним із ключових аспектів законопроєкту є відтермінування його практичної реалізації. Хоча формально документ може набути чинності з 1 січня 2027 року, запуск усіх технічних механізмів вимагатиме додаткового часу. Для повноцінного функціонування системи необхідно створити канали обміну даними між платформами та контролюючими органами, а також узгодити процедури звітності та передачі інформації.

Ініціатива є частиною ширшої тенденції до цифровізації податкового контролю. В останні роки багато держав впроваджують механізми автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через онлайн-сервіси. Такий підхід дозволяє податковим органам отримувати більш повну інформацію про економічну активність громадян та зменшувати обсяги тіньових операцій.

Для користувачів платформ зміни не означають автоматичного запровадження нових податків. Законопроєкт насамперед регулює порядок отримання та передачі інформації про доходи, які вже підлягають декларуванню відповідно до чинного законодавства. Водночас експерти очікують, що після запуску системи контроль за такими операціями стане більш ефективним.

Документ ще має пройти підготовку до другого читання та остаточне голосування у Верховній Раді. Після цього закон повинен бути підписаний керівництвом парламенту та президентом. Лише після завершення всіх процедур і створення необхідної інфраструктури нові правила почнуть діяти на практиці.

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