Рада підтримала припинення фінансування «Національного кешбеку»
2026-29-10    98

Рада підтримала припинення фінансування «Національного кешбеку»

Верховна Рада України підтримала пропозицію припинити фінансування програми «Національний кешбек» у 2027 році під час розгляду бюджетних пропозицій. Водночас бюджетний комітет врахував відповідну поправку як доручення Кабінету міністрів, а не як пряму заборону витрачати державні кошти на програму. Тому остаточне припинення фінансування поки не гарантоване, повідомляють ЗМІ.

Пропозиція передбачає відмову від бюджетних витрат на виплату кешбеку громадянам, рекламування програми, її адміністрування та технічне забезпечення. Отже, йдеться не лише про можливе припинення компенсацій покупцям, а й про витрати на підтримку всієї інфраструктури проєкту.

Вирішальне значення матиме те, як уряд виконає доручення під час підготовки державного бюджету на 2027 рік. Формулювання, враховане бюджетним комітетом, саме по собі не встановлює безумовної заборони на подальше фінансування. Для остаточного визначення долі програми необхідно врахувати положення ухваленого бюджету та рішення, які Кабмін прийматиме в межах своїх повноважень.

Якщо витрати на програму справді приберуть із бюджету, це може означати припинення державних виплат за покупки товарів українського виробництва, а також перегляд організаційної моделі проєкту. Водночас із наявної інформації не випливає, що програму вже остаточно скасовано або що виплати припиняться негайно. Питання стосується передусім фінансування у 2027 році, а конкретні строки та механізм можливих змін потребують окремого визначення.

Для споживачів важливо розрізняти політичну чи бюджетну пропозицію та рішення, яке безпосередньо змінює правила участі в програмі. Поки немає остаточно затверджених змін, сам факт підтримки поправки не дає підстав стверджувати, що користувачі вже втратили право на кешбек. Подальші роз’яснення уряду мають визначити, чи продовжать нарахування винагороди, як оброблятимуть уже здійснені покупки та чи передбачать перехідний період.

Можливе скорочення фінансування також порушує питання щодо витрат на адміністрування програми. Навіть якщо виплати покупцям припинять, необхідно буде врегулювати роботу інформаційних систем, обробку даних про покупки та завершення поточних розрахунків. Якщо уряд вирішить закрити програму повністю, порядок таких дій залежатиме від окремих управлінських рішень і чинних правил.

Верховна Рада України, державний бюджет, Кабінет Міністрів України, Національний кешбек
Останні новини
РФ відновила дозвіл на вихід зерновозів через Керченську протоку

РФ відновила дозвіл на вихід зерновозів через Керченську протоку
Росія вперше з 10 липня 2026 року дозволила суднам із читать далее
29-10, 10:13
Переговори України, США та РФ під питанням

Переговори України, США та РФ під питанням
Наступний раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо припинення читать далее
29-10, 09:42
Пентагон відмовився розслідувати обмеження Starlink в Україні

Пентагон відмовився розслідувати обмеження Starlink в Україні
Пентагон відмовився проводити власне розслідування обмеження швидкості супутникового інтернету Starlink читать далее
29-10, 09:39
В Одесі незрячого чоловіка майже п’ять діб утримували в ТЦК

В Одесі незрячого чоловіка майже п’ять діб утримували в ТЦК
В Одесі чоловіка з тяжкими порушеннями зору примусово доставили до читать далее
29-10, 09:36
Рада підтримала припинення фінансування «Національного кешбеку»

Рада підтримала припинення фінансування «Національного кешбеку»
Верховна Рада України підтримала пропозицію припинити фінансування програми «Національний кешбек» читать далее
29-10, 09:34
Житло за борги: поріг стягнення підвищили до 430 тис. грн

Житло за борги: поріг стягнення підвищили до 430 тис. грн
В Україні поріг заборгованості за комунальні послуги, після перевищення якого читать далее
29-10, 09:29
Блекаут у Конотопі може тривати до весни, заявив мер

Блекаут у Конотопі може тривати до весни, заявив мер
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін 28 жовтня заявив, що стабільне читать далее
29-10, 09:27
Бюджет-2027: на оборону планують спрямувати майже 4,9 трлн грн

Бюджет-2027: на оборону планують спрямувати майже 4,9 трлн грн
Верховна Рада України підтримала в першому читанні проєкт державного бюджету читать далее
28-10, 14:51
Пасажирів круїзного лайнера Villa Vie Odyssey висадили в Камбоджі через брак пального

Пасажирів круїзного лайнера Villa Vie Odyssey висадили в Камбоджі через брак пального
Компанія Villa Vie Residences призупинила роботу круїзного лайнера Villa Vie читать далее
28-10, 14:42
Засудженого в Україні еснардепа Дмитра Святаша затримали у Швеції

Засудженого в Україні еснардепа Дмитра Святаша затримали у Швеції
Колишнього народного депутата України Дмитра Святаша, якого в Україні засудили читать далее
28-10, 14:40
15% українців готові прийняти будь-які вимоги Росії заради тепла й світла, – опитування

15% українців готові прийняти будь-які вимоги Росії заради тепла й світла, – опитування
За даними дослідження, 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки читать далее
28-10, 11:24
Alyona Alyona (Альона Савраненко): біографія та цікаві факти про українську реперку

Alyona Alyona (Альона Савраненко): біографія та цікаві факти про українську реперку
alyona alyona — українська реперка й авторка пісень, справжнє ім’я читать далее
28-10, 11:19
Учені виявили незвичний вплив тренувань на роботу серця

Учені виявили незвичний вплив тренувань на роботу серця
Дослідники Брістольського університету виявили, що регулярні фізичні навантаження змінюють не читать далее
28-10, 11:12
Південна Корея допустила розрив дипвідносин з Україною

Південна Корея допустила розрив дипвідносин з Україною
Південна Корея допускає можливість розриву дипломатичних відносин із Києвом через читать далее
28-10, 10:07
Європі загрожує складна зима через дефіцит палива та зростання цін

Європі загрожує складна зима через дефіцит палива та зростання цін
Європейці цієї зими можуть зіткнутися з необхідністю обирати між купівлею читать далее
28-10, 10:06
В Олешках вже 30 годин діє режим припинення вогню, без інцидентів

В Олешках вже 30 годин діє режим припинення вогню, без інцидентів
В Олешках Херсонської області протягом 30 годин діє режим припинення читать далее
28-10, 10:03
У Києві обмежать ціни на таксі: що зміниться для пасажирів

У Києві обмежать ціни на таксі: що зміниться для пасажирів
У Києві 27 жовтня 2026 року чотири найбільші сервіси замовлення читать далее
27-10, 19:22
Стубб і Стьоре провели переговори з Путіним щодо миру в Україні

Стубб і Стьоре провели переговори з Путіним щодо миру в Україні
Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре читать далее
27-10, 14:19
Новий Джеймс Бонд: названо трьох претендентів на роль агента 007

Новий Джеймс Бонд: названо трьох претендентів на роль агента 007
Американська студія Amazon MGM Studios розпочала фінальний етап відбору актора читать далее
27-10, 09:40
Гаррі Кейн отримав «Золотий м’яч» 2026 року

Гаррі Кейн отримав «Золотий м’яч» 2026 року
Англійський нападник мюнхенської «Баварії» Гаррі Кейн отримав «Золотий м’яч» за читать далее
27-10, 09:37
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар