Рада підтримала припинення фінансування «Національного кешбеку»

Верховна Рада України підтримала пропозицію припинити фінансування програми «Національний кешбек» у 2027 році під час розгляду бюджетних пропозицій. Водночас бюджетний комітет врахував відповідну поправку як доручення Кабінету міністрів, а не як пряму заборону витрачати державні кошти на програму. Тому остаточне припинення фінансування поки не гарантоване, повідомляють ЗМІ.

Пропозиція передбачає відмову від бюджетних витрат на виплату кешбеку громадянам, рекламування програми, її адміністрування та технічне забезпечення. Отже, йдеться не лише про можливе припинення компенсацій покупцям, а й про витрати на підтримку всієї інфраструктури проєкту.

Вирішальне значення матиме те, як уряд виконає доручення під час підготовки державного бюджету на 2027 рік. Формулювання, враховане бюджетним комітетом, саме по собі не встановлює безумовної заборони на подальше фінансування. Для остаточного визначення долі програми необхідно врахувати положення ухваленого бюджету та рішення, які Кабмін прийматиме в межах своїх повноважень.

Якщо витрати на програму справді приберуть із бюджету, це може означати припинення державних виплат за покупки товарів українського виробництва, а також перегляд організаційної моделі проєкту. Водночас із наявної інформації не випливає, що програму вже остаточно скасовано або що виплати припиняться негайно. Питання стосується передусім фінансування у 2027 році, а конкретні строки та механізм можливих змін потребують окремого визначення.

Для споживачів важливо розрізняти політичну чи бюджетну пропозицію та рішення, яке безпосередньо змінює правила участі в програмі. Поки немає остаточно затверджених змін, сам факт підтримки поправки не дає підстав стверджувати, що користувачі вже втратили право на кешбек. Подальші роз’яснення уряду мають визначити, чи продовжать нарахування винагороди, як оброблятимуть уже здійснені покупки та чи передбачать перехідний період.

Можливе скорочення фінансування також порушує питання щодо витрат на адміністрування програми. Навіть якщо виплати покупцям припинять, необхідно буде врегулювати роботу інформаційних систем, обробку даних про покупки та завершення поточних розрахунків. Якщо уряд вирішить закрити програму повністю, порядок таких дій залежатиме від окремих управлінських рішень і чинних правил.