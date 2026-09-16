Рада підтримала перезавантаження НКРЕКП: що зміниться
2026-16-09    114

Рада підтримала перезавантаження НКРЕКП: що зміниться

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №14282 про посилення гарантій незалежності НКРЕКП та зміну порядку формування її складу. Документ передбачає дострокове припинення повноважень усіх чинних членів регулятора та їх заміну за результатами нового конкурсу. До відбору пропонується залучити представників Європейської комісії та Секретаріату Енергетичного співтовариства.

Законопроєкт зареєстрували у грудні 2025 року. Його авторами стали депутати з кількох парламентських фракцій, серед яких Ярослав Железняк, Максим Хлапук, Олег Семінський, Анастасія Радіна, Інна Совсун та Роксолана Підласа. Профільний комітет 9 вересня рекомендував парламенту прийняти документ за основу з доопрацюванням.

Запропонована процедура передбачає зміну конкурсної комісії з добору членів НКРЕКП. До неї мають увійти представники Верховної Ради, профільного міністерства та міжнародних інституцій. За проєктом, три члени конкурсної комісії визначатимуться Кабміном на підставі спільної пропозиції Єврокомісії та Секретаріату Енергетичного співтовариства.

Документ також розширює інституційну та фінансову самостійність регулятора. Зокрема, пропонується надати НКРЕКП більше повноважень щодо власної структури, чисельності працівників, умов оплати праці та організації роботи. Кабмін при цьому не повинен отримати можливості скасовувати рішення комісії.

Окреме положення, яке стосується повної ротації складу НКРЕКП, вже викликало заперечення самого регулятора. У грудні 2025 року НКРЕКП заявила, що підтримує посилення незалежності та міжнародної участі у відборі членів, але вважає дострокове припинення повноважень усіх чинних членів таким, що суперечить принципам незалежності регуляторних органів ЄС. Комісія також вказувала на ризик втрати інституційної пам’яті та політизації.

Ярослав Железняк пов’язав голосування з кадровими рішеннями в енергетичному секторі та назвав його «ударом по Міндічу і Ко». Водночас твердження депутата про конкретні політичні зв’язки є його оцінкою, а не встановленим судом фактом. У тексті самого законопроєкту прізвища Тимура Міндіча чи Германа Галущенка не фігурують як підстава для кадрових змін.

Герман Галущенко у 2021–2025 роках очолював Міністерство енергетики, а з липня до листопада 2025 року був міністром юстиції. У лютому 2026 року НАБУ і САП повідомили йому про підозру у справі «Мідас» за статтями про відмивання коштів та участь у злочинній організації. За даними НАБУ, розслідування стосується діяльності організації в енергетичному секторі. Обвинувального вироку Галущенку немає.

Історія НКРЕКП уже має кілька масштабних кримінальних проваджень. НАБУ у справі «Роттердам+» повідомляло про підозри колишнім і чинним членам регулятора. За версією слідства, через застосування формули у 2016–2019 роках споживачі електроенергії могли переплатити понад 39 млрд грн. Другий епізод справи у 2024 році скерували до суду щодо 14 осіб, серед яких були колишні та чинні представники НКРЕКП.

Законопроєкт №14282 ще має пройти друге читання, тому його положення можуть змінитися. Одним із ключових питань стане співвідношення повної ротації нинішнього складу з вимогами до незалежності регулятора, а також фактичний вплив міжнародних представників на конкурсний відбір. Саме ці положення НКРЕКП раніше називала проблемними з погляду європейських правил функціонування незалежних регуляторів.

Герман Галущенко, енергетика, НКРЕКП, новини України, Ярослав Железняк
Останні новини
Яке церковне свято 17 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 17 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
17 вересня 2026 року православна церква вшановує пам’ять священномученика Вавили, читать далее
16-09, 16:12
Шахрайські кол-центри: Рада ухвалила нові норми ККУ

Шахрайські кол-центри: Рада ухвалила нові норми ККУ
Верховна Рада 16 вересня ухвалила в цілому законопроєкт №10190 про читать далее
16-09, 13:53
Рада підтримала перезавантаження НКРЕКП: що зміниться

Рада підтримала перезавантаження НКРЕКП: що зміниться
Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №14282 про посилення читать далее
16-09, 13:51
Штраф 17 тисяч за гучне авто: Рада підтримала законопроєкт

Штраф 17 тисяч за гучне авто: Рада підтримала законопроєкт
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №15358 про відповідальність читать далее
16-09, 13:49
Рада підтримала ПДВ на посилки до 150 євро

Рада підтримала ПДВ на посилки до 150 євро
Верховна Рада 16 вересня підтримала у першому читанні законопроєкт №16051-1, читать далее
16-09, 12:51
У бюджет-2027 заклали підвищення ПДВ, акцизів та оподаткування посилок

У бюджет-2027 заклали підвищення ПДВ, акцизів та оподаткування посилок
Уряд у проєкті державного бюджету на 2027 рік заклав додаткові читать далее
16-09, 10:24
Операція Вівальді зірвала план РФ щодо оточення міст Донбасу

Операція Вівальді зірвала план РФ щодо оточення міст Донбасу
15 вересня 2026 року командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький читать далее
16-09, 10:05
Помер Віктор Анушкевичус, який очолював Івано-Франківськ

Помер Віктор Анушкевичус, який очолював Івано-Франківськ
15 вересня 2026 року помер колишній міський голова Івано-Франківська Віктор читать далее
16-09, 09:47
Зеленський заявив, що у війні вже не може бути переможців

Зеленський заявив, що у війні вже не може бути переможців
Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю канадському телеканалу CBC News, читать далее
16-09, 09:33
Курс долара у 2027 році може зрости до 48,3 грн

Курс долара у 2027 році може зрости до 48,3 грн
До кінця 2027 року курс долара може становити 48,3 грн. читать далее
16-09, 09:30
Ціни на продукти можуть зрости на 15% через удари РФ по логістиці

Ціни на продукти можуть зрости на 15% через удари РФ по логістиці
Ціни на імпортні та вітчизняні продукти восени й узимку можуть читать далее
15-09, 17:42
З жовтня українці отримуватимуть нові квитанції за газ

З жовтня українці отримуватимуть нові квитанції за газ
З 1 жовтня 2026 року в Україні зміниться форма платіжок читать далее
15-09, 17:39
За збір грибів можна отримати штраф до 3655 гривень

За збір грибів можна отримати штраф до 3655 гривень
За незаконний збір грибів, ягід та інших рослин в Україні читать далее
15-09, 17:02
Блогери мають сплачувати податки з донатів: пояснення ДПС

Блогери мають сплачувати податки з донатів: пояснення ДПС
Блогери мають сплачувати податки з донатів, навіть якщо кошти надходять читать далее
15-09, 17:00
Затримка зарплати понад місяць: роботодавцю загрожує штраф

Затримка зарплати понад місяць: роботодавцю загрожує штраф
У 2026 році роботодавцю за несвоєчасну або неповну виплату зарплати читать далее
15-09, 16:58
«Дропам» загрожують штрафи та до 8 років ув’язнення: ухвалено закон

«Дропам» загрожують штрафи та до 8 років ув’язнення: ухвалено закон
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який запроваджує відповідальність за передачу банківських читать далее
15-09, 16:56
Українкам у ЄС радять підтвердити законний виїзд з України

Українкам у ЄС радять підтвердити законний виїзд з України
Українкам, які перебувають у країнах ЄС та оформлюють тимчасовий захист, читать далее
15-09, 16:54
Для пенсіонерів-ВПО скасують вимогу щодо пенсії РФ

Для пенсіонерів-ВПО скасують вимогу щодо пенсії РФ
Верховна Рада 1 липня ухвалила нову редакцію закону про права читать далее
15-09, 16:26
Яке церковне свято 16 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 16 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
16 вересня 2026 року православна церква продовжує післясвято Воздвиження Чесного читать далее
15-09, 15:50
ВАКС зняв з Андрія Єрмака електронний браслет

ВАКС зняв з Андрія Єрмака електронний браслет
Вищий антикорупційний суд не продовжив колишньому керівнику Офісу президента Андрію читать далее
15-09, 15:46
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар