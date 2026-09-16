Рада підтримала ПДВ на посилки до 150 євро

Верховна Рада 16 вересня підтримала у першому читанні законопроєкт №16051-1, який змінює правила оподаткування товарів, придбаних на іноземних маркетплейсах і доставлених міжнародними поштовими та експрес-відправленнями. Документ передбачає скасування чинної ПДВ-пільги для покупок вартістю до 150 євро та покладає на електронні платформи обов’язок нараховувати і сплачувати податок. Законопроєкт уже готується до другого читання.

Нині товари в міжнародних поштових та експрес-відправленнях вартістю до 150 євро не є об’єктом оподаткування ПДВ за відповідною нормою Податкового кодексу. Саме цю пільгу пропонується прибрати для дистанційних покупок через маркетплейси. При цьому законопроєкт №16051-1 залишає окреме звільнення для безоплатних некомерційних відправлень від однієї фізичної особи іншій вартістю до 45 євро.

За запропонованою моделлю покупцеві не потрібно буде окремо сплачувати ПДВ при отриманні посилки. Податковий обов’язок пропонується покласти на електронну платформу, через яку здійснюється дистанційний продаж. Для іноземного маркетплейсу законопроєкт передбачає участь українського посередника у виконанні податкових процедур.

Ставка ПДВ для таких операцій визначена на рівні 20%. Податковою базою має бути фактурна вартість товарів, а податкове зобов’язання виникатиме під час отримання коштів від покупця. Таким чином, податок планують адмініструвати безпосередньо на етапі оформлення замовлення на платформі, а не під час митного оформлення кожної окремої посилки.

Окремо законопроєкт передбачає збереження пільги для товарів у несупроводжуваному багажі фізичних осіб у межах 150 євро. Також пропонується залишити чинні звільнення для окремих товарів, що використовуються для потреб безпеки та оборони, зокрема енергетичного обладнання.

Парламент визначив законопроєкт №16051-1 невідкладним. До цього його підтримав профільний комітет, який 10 вересня рекомендував ухвалити документ разом із пов’язаним законопроєктом №15460 про зміни до Митного кодексу. Ці два документи мають разом сформувати механізм оподаткування міжнародних відправлень, придбаних через електронні майданчики.

Питання оподаткування таких покупок парламент розглядає після невдалої спроби ухвалити попередній пакет 1 вересня. Тоді Верховна Рада не підтримала законопроєкти №15112-д і №15460 у першому читанні. Після цього до парламенту внесли нову редакцію №16051-1, зареєстровану 9 вересня депутатом Данилом Гетманцевим як альтернативний урядовому законопроєкту №16051.

Очікуваний бюджетний ефект уряд оцінював у понад 10 млрд грн додаткових надходжень щороку. Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що зміни мають створити однакові умови для українського бізнесу та продавців на міжнародних платформах. Мінфін також пов’язує реформу з наближенням правил електронної торгівлі до підходів Європейського Союзу.

Після ухвалення законопроєкту в першому читанні його положення ще можуть змінитися під час підготовки до другого читання. Окремим питанням залишаються технічна готовність податкової та митної систем, порядок роботи іноземних платформ і фактична дата запуску нового механізму. У матеріалах щодо реформи зазначалося, що правила мають запрацювати після підготовки відповідної інфраструктури, а не одразу після остаточного голосування.

Чинний поріг у 150 євро залишається діючим до набрання чинності новими нормами. Отже, саме голосування 16 вересня не означає негайного подорожчання міжнародних покупок: законопроєкт ще має пройти друге читання, бути підписаний президентом і пройти передбачені процедурою етапи набрання чинності.