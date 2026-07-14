Рада підтримала декриміналізацію порно у першому читанні

Верховна Рада України 14 липня підтримала у першому читанні законопроєкт №15294, який передбачає декриміналізацію окремих дій, пов’язаних із добровільним створенням і поширенням порнографічного контенту між повнолітніми особами, а також одночасно посилює кримінальну відповідальність за злочини, пов’язані з дитячою порнографією. Про результати голосування повідомили народні депутати після розгляду документа в парламенті.

Законопроєкт став однією з найбільш обговорюваних законодавчих ініціатив останніх місяців. У червні Верховна Рада вже намагалася розглянути документ, однак тоді для його підтримки не вистачило голосів. Після доопрацювання питання знову винесли до сесійної зали, де депутати підтримали його в першому читанні.

Документ пропонує змінити підхід до кримінальної відповідальності за виготовлення та розповсюдження порнографічних матеріалів за добровільної участі повнолітніх осіб. Ініціатори законопроєкту наголошують, що чинні норми Кримінального кодексу, ухвалені багато років тому, не враховують сучасних цифрових платформ, розвитку інтернет-сервісів та моделей створення контенту, через що правоохоронні органи нерідко відкривають кримінальні провадження щодо дорослих людей, які не завдають шкоди іншим особам.

Водночас законопроєкт не стосується матеріалів, пов’язаних із сексуальною експлуатацією дітей або примусовим виготовленням контенту. Навпаки, одним із ключових положень документа є суттєве посилення кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з дитячою порнографією, використанням неповнолітніх у сексуальних матеріалах, їх виготовленням, розповсюдженням, придбанням та зберіганням. Законодавці наголошують, що ці правопорушення залишаються особливо тяжкими злочинами й підлягають більш суворому покаранню.

Автори ініціативи також зазначають, що запропоновані зміни мають наблизити українське законодавство до практики низки європейських держав, де добровільне створення контенту між повнолітніми особами не переслідується кримінальним законом, тоді як боротьба із сексуальною експлуатацією дітей залишається одним із пріоритетів правоохоронної системи.

Підтримка документа у першому читанні означає початок його парламентського доопрацювання. До другого читання народні депутати зможуть подати поправки, після чого профільний комітет підготує остаточну редакцію законопроєкту для повторного розгляду у сесійній залі. Лише після ухвалення в цілому та підписання президентом зміни набудуть чинності.

Обговорення законопроєкту триває як серед парламентарів, так і серед правників, правозахисників та представників цифрової індустрії. Частина експертів вважає, що документ дозволить усунути правову невизначеність щодо контенту за участю повнолітніх осіб, інші закликають максимально чітко прописати межі правового регулювання, щоб уникнути неоднозначного тлумачення окремих норм після їх набрання чинності.