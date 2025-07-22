Рада ліквідувала НАБУ?

Парламент проголосував в цілому #12414 і по факту ліквідував всю незалежність НАБУ та САП. За проголосували 263 депутатів.

“Ні про яку “ліквідацію” НАБУ й САП не йдеться”, — заявив у свою чергу депутат Кучеренко щодо законопроекту №12414.

У дописі він згадав декілька справ НАБУ й САП з “нульовими результатами”. І зазначив, що законопроект дозволить Офісу Генпрокурора брати ці справи під свій контроль.

“Спостерігаю за істерикою щодо того, що хтось “ліквідує” САП та НАБУ — повна маячня та маніпуляція з боку певної “когорти”. Йдеться про певні повноваження Генерального прокурора у випадку відвертої бездіяльності або неспроможності цих органів”, – написв депутат.