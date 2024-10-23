Питна вода небезпечна?
2024-23-10    324

Питна вода небезпечна?

Токсичні «вічні хімікати» знайшли у питній воді по всьому світу. Про це пише University of Birmingham.

Дослідники перевірили бутильовану воду 87 брендів із 15 країн Азії, Європи, Північної Америки та Океанії та знайшли ПФАС — небезпечні сполуки, які не розкладаються у природі. Ці хімікати послаблюють імунітет, порушують роботу печінки та збільшують ризик розвитку раку.

За словами вчених, фільтрація активованим вугіллям (з використанням фільтра-глечика) або кип’ятіння води здатні знизити вміст ПФАС у воді на 50-90%.

вода
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