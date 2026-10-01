Пєсков заявив, що США не готові до угод з РФ

У Кремлі заявили, що адміністрація президента США Дональда Трампа пов’язує масштабні економічні домовленості з Росією із завершенням війни проти України. Про це 1 жовтня повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи контакти російського спецпредставника Кирила Дмитрієва з американськими чиновниками у Вашингтоні. За його словами, Москва вважає, що економічну взаємодію можна було б розпочати ще до досягнення політичного врегулювання.

«Американці, на наш жаль, спочатку наполягають на врегулюванні української кризи і лише потім готові здійснювати спільні проєкти. Ми вважаємо, що могли б і не чекати, а могли б працювати на взаємну вигоду вже зараз», — заявив Пєсков, говорячи про переговори Дмитрієва у США.

Візит Дмитрієва до Вашингтона став одним із помітних каналів економічно-політичних контактів між Москвою та адміністрацією Трампа. Російський чиновник, який очолює Російський фонд прямих інвестицій, провів зустрічі з представниками американських Міністерства фінансів та Міністерства енергетики. За даними Reuters, сторони обговорювали припинення війни та можливі американо-російські енергетичні проєкти після завершення бойових дій.

Саме економічний блок став однією з тем, які Москва намагається винести за межі безпосередніх переговорів щодо війни. Серед потенційних напрямів обговорення називають енергетику та інші сировинні галузі. Водночас конкретних підписаних угод між Вашингтоном і Москвою за підсумками нинішніх контактів не оголошено. Російська сторона продовжує описувати переговори як робочий процес, тоді як остаточні параметри можливого економічного співробітництва залишаються невизначеними.

На цьому тлі окремо виникла тема можливого пом’якшення американських санкцій. The Atlantic повідомило, що Трамп нібито погодився розглянути пропозицію свого спецпредставника Джона Коула щодо послаблення санкцій проти Росії в обмін на звільнення частини ув’язнених. За інформацією видання, така схема перебуває на ранній стадії та мала б розширити переговори між Вашингтоном і Москвою за межі питання війни.

Однак Кремль заперечив, що подібна схема обговорювалася з американською стороною. 30 вересня Пєсков заявив, що питання пом’якшення санкцій в обмін на звільнення так званих політичних ув’язнених «не обговорювалося і не могло обговорюватися». Представник Кремля пояснив це тим, що російська влада заперечує існування політичних в’язнів у РФ. Водночас Пєсков підтвердив, що російські та американські спецслужби продовжують регулярні контакти щодо обмінів ув’язненими.

Таким чином, повідомлення про можливу санкційну угоду наразі залишаються повідомленнями ЗМІ, а не підтвердженою домовленістю Вашингтона і Москви. Водночас сам факт обговорення економічного співробітництва представниками двох держав підтверджений. Подальший розвиток цих контактів залежатиме не лише від позицій щодо завершення війни, а й від того, чи з’являться конкретні механізми для відновлення торгівлі та інвестицій.

Кирило Дмитрієв відіграє помітну роль у російсько-американських контактах саме через поєднання економічної та дипломатичної функцій. Він очолює РФПІ та є спеціальним представником президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами. 28 вересня Володимир Путін указом продовжив його повноваження на посаді голови РФПІ ще на п’ять років.

Окремим каналом залишаються переговори щодо обміну ув’язненими. За даними РБК, після повернення Трампа до Білого дому Москва та Вашингтон уже проводили кілька обмінів. У серпні 2026 року Росія звільнила колишнього американського морпіха Роберта Гілмана, який перебував під вартою з 2022 року. Москва назвала це рішення гуманітарним і не пов’язувала його з поступками США щодо санкцій.