П’ятибальна система штрафних балів для водіїв в Україні

В Україні введуть п’ятибальну систему штрафних балів, — заявив заступник голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Крейденко.

Що саме очікувати водіям:

▪️за кожне порушення нараховується певна кількість балів — від 1 до 5, залежно від тяжкості;

▪️якщо за рік водій набрав 15 балів, або 10 балів, якщо він водій-початківець (має посвідчення менш як рік), то дію посвідчення тимчасово зупиняють;

▪️щоб відновити право керування, потрібно повторно пройти навчання і скласти іспит. Штрафні бали нараховуються конкретному водієві, а не просто на автомобіль.

Їхати під 70 км/год в місті буде вже неможливо: пропонується покарання за перевищення швидкості вже більш як на десять кілометрів на годину:

▪️за перевищення на понад 10 км/год — штраф 340 грн;

▪️на понад 20 км/год — 680 грн;

▪️на понад 30 км/год — 1360 грн і так далі аж до 3400 грн за перевищення понад 80 км/год.