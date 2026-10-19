П’ять українських фільмів, які варто восени 2026
2026-19-10    143

П’ять українських фільмів, які варто восени 2026

Восени 2026 року в Києві відбудеться кінофестиваль «Молодість», який представить глядачам українські кінороботи, зокрема короткометражний фільм «Тиша» режисера Павла Шпегуна та стрічку «Демони» Наталки Ворожбит, в якій Руслана Писанка зіграла свою останню кінороль. Фестиваль триватиме з 22 жовтня до 1 листопада. У програмі заявлені роботи, що порушують теми людських стосунків, суспільних змін і особистого вибору.

Однією з помітних подій фестивалю стане показ короткометражки «Тиша» Павла Шпегуна. Головні ролі у фільмі виконали Григорій Наумов та Іоланта Богдюн. Стрічка вже отримала визнання на Венеційському кінофестивалі, де стала першим лауреатом нової нагороди за оригінальність ідей та новаторський підхід до розповіді історій.

Відзнака на міжнародному кінофестивалі привернула увагу до роботи українського режисера. Для вітчизняного кінематографа участь у міжнародних заходах є можливістю представити свої творчі підходи закордонній аудиторії та налагодити професійні контакти. Короткометражний формат дає змогу зосередитися на окремому конфлікті, переживаннях героїв і візуальній мові, не розгортаючи сюжет у межах повнометражної історії.

Ще одна стрічка, на яку варто звернути увагу в програмі «Молодості», — «Демони» режисерки Наталки Ворожбит. Особливого значення фільму надає участь Руслани Писанки, для якої ця робота стала останньою кінороллю. Сюжет розгортається в пострадянський період, коли суспільство переживає наслідки розпаду колишньої системи, а звичні соціальні зв’язки та життєві орієнтири зазнають змін.

У центрі історії — харизматична Ніна, яка вирішує допомогти російському бездомному, що називає себе письменником. Їхня зустріч стає основою сюжету, в якому особисті рішення переплітаються із соціальними обставинами та емоційними конфліктами. Стрічка порушує питання людської вразливості, взаємодопомоги й складності стосунків між людьми, які опинилися в непростих життєвих ситуаціях.

Для українських глядачів фільм також має значення як одна з останніх кіноробіт Руслани Писанки. Акторка здобула широку популярність завдяки роботі в кіно, театрі й на телебаченні. Її участь у «Демонах» дає змогу побачити ще одну сторінку творчої біографії артистки. Водночас відомості про точну дату створення стрічки, її попередню фестивальну історію та подальший широкий прокат у наданому описі не уточнюються.

Загалом осінню добірку заявлено як перелік із п’яти українських фільмів, серед яких мають бути драматичні картини та короткометражні роботи. Проте в доступному описі конкретно названо лише «Тишу» та «Демонів». Назви інших трьох стрічок не наведені, тому визначити повний перелік без додаткових підтверджених даних неможливо.

Кінофестиваль «Молодість» є майданчиком для знайомства з авторським кіно, новими режисерськими голосами та різними підходами до кіномистецтва. Для молодих авторів фестивальна участь відкриває можливості представити свої роботи професійній аудиторії, а міжнародні нагороди можуть допомогти привернути увагу дистриб’юторів і організаторів інших кінофорумів.

Окрему роль у розвитку кінематографа відіграє короткий метр. Цей формат дозволяє режисерам експериментувати з драматургією, монтажем і візуальними засобами, а також розповідати завершені історії без необхідності створювати повнометражний фільм. Визнання «Тиші» на Венеційському кінофестивалі засвідчує інтерес до нових форм оповіді, хоча конкретні перспективи міжнародного прокату стрічки наразі не визначені в наданій інформації.

Покази «Тиші» та «Демонів» у межах осінньої програми дають змогу познайомитися з різними напрямами українського кіно — від новаторського короткометражного формату до драматичної історії про людей у пострадянських реаліях. Глядачам, які планують відвідати фестиваль у Києві з 22 жовтня до 1 листопада, варто перевірити актуальний розклад сеансів і наявність квитків. Повний перелік п’яти рекомендованих фільмів у наданому описі не зазначений.

кіно, Молодість, Наталка Ворожбит, Павло Шпегун, Руслана Писанка
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