Путрі Андріані Джуфічі: учасниця «Міс Земля-2025» померла, коли їй мало виповнитися 26

Путрі Андріані Джуфічі, яка представляла Індонезію на міжнародному конкурсі краси «Міс Земля» у 2025 році, померла 14 серпня 2026 року у віці 25 років. Цього дня їй мало виповнитися 26. Про смерть конкурсантки повідомила організація Miss Grand Indonesia, де Джуфічі у 2025 році здобула титул віце-міс.

У Miss Grand Indonesia висловили співчуття родині та близьким Путрі. В організації заявили, що вона була не лише володаркою титулу, а й частиною їхньої спільноти, а її особисті якості та професійна діяльність залишили помітний слід серед людей, які її знали.

Причину смерті Джуфічі офіційно не оголошували. У соціальних мережах поширюється інформація про можливий серцевий напад, однак підтверджень цієї версії від офіційних представників немає. Тому обставини смерті 25-річної учасниці конкурсів краси залишаються невідомими.

Джуфічі брала участь у конкурсі «Міс Земля» у 2025 році, де представляла Індонезію. Цей конкурс краси відрізняється від багатьох інших міжнародних змагань тим, що значну увагу приділяє екологічній тематиці та питанням захисту довкілля. Саме екологічний напрям був однією з частин публічної діяльності Путрі.

За життя Джуфічі поєднувала кілька напрямів діяльності. Вона навчалася на юридичному факультеті, займалася музикою як співачка та брала участь у заходах, пов’язаних із захистом навколишнього середовища. Її діяльність не обмежувалася конкурсною сценою, а включала також навчання та публічні виступи.

Останні місяці життя Путрі залишалися насиченими професійними подіями. У червні 2026 року, менш ніж за два місяці до смерті, вона стала членом журі конкурсу Miss Culture International. Участь у заході свідчила про її подальшу присутність у міжнародному конкурсному середовищі після виступу на «Міс Земля».

Її смерть сталася напередодні нового етапу кар’єри, оскільки після участі в міжнародному конкурсі Джуфічі продовжувала розвиватися у сферах, не пов’язаних безпосередньо з модельною діяльністю. Поєднання юридичної освіти, музики та екологічної активності формувало її публічний образ за межами конкурсів краси.

«Міс Земля» є міжнародним конкурсом, у межах якого учасниці представляють не лише свої країни, а й екологічні ініціативи та проєкти. Конкурс входить до числа міжнародних змагань краси, які використовують публічність учасниць для привернення уваги до питань довкілля. Саме цей напрям став важливою частиною діяльності Джуфічі після її участі у змаганні 2025 року.

Поки офіційні представники не повідомили медичних подробиць, говорити про конкретну причину смерті передчасно. Встановлення обставин може залежати від висновків медичних фахівців та інформації від родини. Дата прощання та інші деталі, пов’язані з похованням, у наданій інформації також не розголошуються.