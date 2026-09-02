Путін не виключив ударів по військових об’єктах Британії

Президент РФ Володимир Путін не став заперечувати можливість ударів Росії по об’єктах військової промисловості Великої Британії. Про це він заявив під час спілкування із журналістами 2 вересня, відповідаючи на запитання про те, чи можуть такі об’єкти на британській території розглядатися Москвою як військові цілі.

На запитання, чи можуть підприємства британської військової промисловості стати цілями російських ударів, Путін відповів: «Це секрет, військова таємниця». Російський президент не уточнив, які саме об’єкти потенційно можуть розглядатися як цілі та чи існують відповідні плани.

Заява пролунала на тлі подальшого погіршення відносин між Росією та Великою Британією через війну РФ проти України. Лондон підтримує Київ військовою, фінансовою та дипломатичною допомогою, а британські підприємства беруть участь у виробництві та постачанні озброєння для українських сил.

Велика Британія залишається одним із ключових європейських партнерів Києва у сфері безпеки. Лондон уклав із Києвом довгострокову угоду про співробітництво у сфері безпеки та продовжує розширювати військову підтримку. Окремий напрям співпраці стосується розвитку оборонного виробництва та локалізації виготовлення озброєнь.

Російська влада регулярно називає західну військову допомогу Україні фактором прямої участі країн НАТО у конфлікті. Москва при цьому погрожує ударами по об’єктах, пов’язаних із виробництвом або постачанням озброєнь. Подібні заяви раніше стосувалися не лише Великої Британії, а й інших держав, які підтримують Київ.

Потенційне розширення переліку російських військових цілей за межі території України створює додаткові ризики для безпеки європейських країн. Водночас відповідь Путіна не містила заяви про ухвалене рішення завдати удару по конкретному британському об’єкту та не свідчила про оголошення таких планів.

Російський президент зробив цю заяву після низки публічних погроз на адресу європейських держав. Зокрема, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв раніше заявляв про можливість ударів по німецьких підприємствах військової промисловості та окремих об’єктах у Берліні. Москва пов’язує такі погрози з підтримкою європейськими країнами Києва.

Володимир Путін очолює Росію як президент із 2012 року, за винятком періоду 2008–2012 років, коли він був головою уряду, а президентом РФ залишався Дмитро Медведєв. У 2024 році Путін розпочав черговий шестирічний президентський термін після виборів, які Росія провела у березні того ж року.

Велика Британія, зі свого боку, продовжує координувати політику щодо Росії із союзниками по НАТО та країнами Європи. Британська влада неодноразово заявляла про готовність підтримувати обороноздатність Києва та посилювати тиск на Москву доти, доки триває війна. Публічна відповідь Путіна залишає відкритим питання про те, чи йдеться лише про політичну заяву, чи російське керівництво розглядає конкретні об’єкти британського оборонного сектору у військовому плануванні.