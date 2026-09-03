Путін не домігся згадки про війну в Україні на саміті ШОС

31 серпня – 1 вересня 2026 року в столиці Киргизстану Бішкеку відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), у якому взяли участь глави 18 держав і представники семи міжнародних організацій, зокрема генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Захід пройшов під головуванням Киргизстану, який у 2025–2026 роках очолює організацію, а однією з ключових особливостей зустрічі стало те, що тема війни Росії проти України не увійшла до підсумкового документа.

Головним результатом саміту стала Бішкекська декларація до 25-річчя ШОС. Її ухвалення було приурочене до річниці підписання 15 червня 2001 року декларації про створення організації в Шанхаї. Документ визначає узгоджені підходи держав-учасниць до подальшого розвитку ШОС і міжнародних питань.

Загалом за підсумками засідання глави держав підписали пакет із 28 документів. Серед них — протокол про внесення змін до Хартії ШОС, рішення про створення Універсального центру протидії викликам і загрозам безпеці, а також декларація щодо багатостороннього партнерства у сфері ядерної та фізичної ядерної безпеки.

Новий безпековий центр передбачає два структурні елементи. Центр боротьби з транснаціональною організованою злочинністю планують відкрити в Бішкеку, тоді як Центр інформаційної безпеки має працювати в Ташкенті. Окремі рішення стосувалися протидії тероризму, штучного інтелекту, енергетики, логістики та «зелених» технологій.

Особливу увагу учасники приділили Ірану. У підсумковій декларації підтверджено підтримку його суверенітету й територіальної цілісності, а сторони закликали врегульовувати конфлікти дипломатичними засобами. На цьому тлі відсутність згадки про Україну стала однією з найбільш помітних особливостей документа.

Президент Росії Володимир Путін під час виступу закликав країни ШОС докладати зусиль для недопущення збройних конфліктів. Він назвав взаємодію держав-членів фактором формування атмосфери миру та стабільності в Євразії. Голова КНР Сі Цзіньпін водночас охарактеризував ШОС як важливий стабілізуючий чинник у сучасній геополітиці, приділивши значну увагу ситуації навколо Ірану.

Питання війни Росії проти України Путін окремо обговорив із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Це була їхня перша особиста зустріч після переговорів у Нью-Делі в грудні. За підсумками переговорів Моді закликав російського лідера завершити війну. Водночас під час зустрічі Путіна із Сі Цзіньпіном українська тематика, за словами Кремля, порушувалася лише побіжно.

Зустріч російського та китайського лідерів стала другою особистою зустріччю Путіна і Сі у 2026 році. Сторони зосередилися на торговельно-економічних відносинах, спільних проєктах в енергетиці, промисловості та космічній сфері. Окремо Путін запропонував перевести безвізовий режим між Росією та Китаєм на постійну основу.

За даними російської сторони, туристичний потік між двома країнами за перше півріччя 2026 року зріс на 43%. Китай запровадив тимчасовий безвізовий режим для громадян Росії з 15 вересня 2025 року. Питання його подальшого статусу стало одним із практичних сюжетів переговорів у Бішкеку.

Ще одним помітним епізодом стала зустріч прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва. Сторони обговорили мирне врегулювання, делімітацію кордону, торгівлю, енергетику та реалізацію транспортного маршруту TRIPP. Окремо йшлося про початок експорту азербайджанських нафтопродуктів до Вірменії та транзит зерна й інших товарів через Азербайджан.

Пашинян також привернув увагу тим, що під час саміту виступав вірменською мовою. Серед лідерів держав колишнього СРСР він став єдиним, хто використав на заході рідну мову замість російської.

Паралельно з відкриттям саміту в Киргизстані стартували VI Всесвітні ігри кочівників. У цьогорічних змаганнях беруть участь представники 104 країн. Серед них — Австралія, Нова Зеландія, США, Велика Британія, Росія та Україна. Російську делегацію представляють 230 спортсменів, британську — понад 50, американську — дев’ять, а українську — двоє кримських татар.

ШОС була заснована 15 червня 2001 року Китаєм, Росією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном і Узбекистаном. Нині повноправними членами організації є десять держав: Китай, Росія, Індія, Пакистан, Іран, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан. Організація позиціонує себе як майданчик для політичної, економічної та безпекової взаємодії й окремо наголошує, що не є військово-політичним блоком.

Саміт у Бішкеку також показав відмінності між державами-членами у підходах до міжнародних конфліктів. Паралельні переговори Путіна з Моді та Сі Цзіньпіном продемонстрували різний рівень готовності партнерів Москви публічно порушувати питання війни, тоді як основний документ ШОС зосередився на ширшій міжнародній і регіональній проблематиці.