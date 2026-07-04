Путін наказав продовжити масовані удари по Україні
2026-04-07    197

Путін наказав продовжити масовані удари по Україні

Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність продовження масованих ударів по об’єктах військово-промислового комплексу України та інфраструктурі, яка забезпечує його роботу. Відповідну заяву він зробив 4 липня під час відвідування допоміжного пункту управління об’єднаного угруповання військ РФ. Також російський лідер заявив про намір розширювати так звану “зону безпеки” у відповідь на удари по території Росії.

Під час виступу Путін заявив, що завдання масованих групових ударів по інфраструктурі українського військово-промислового комплексу має бути продовжене. За його словами, російські війська й надалі завдаватимуть ударів по об’єктах, які, на думку Кремля, забезпечують функціонування оборонної промисловості України. Крім того, він повторив тезу про необхідність створення та розширення так званої “зони безпеки”, пояснивши це відповіддю на удари по об’єктах цивільної інфраструктури Росії.

Заяви пролунали на тлі чергової ескалації повітряних атак. Упродовж останніх місяців Росія регулярно застосовує крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники для атак по різних регіонах України. Основними цілями залишаються енергетична, транспортна та промислова інфраструктура, а також підприємства, які Росія пов’язує з оборонним сектором. Українська влада неодноразово повідомляла про руйнування цивільних об’єктів, житлових будинків та загибель мирних жителів унаслідок таких ударів.

Окремо Путін знову заявив про нібито повне захоплення території Луганської області, використовуючи російську офіційну термінологію щодо окупованої частини регіону. Подібні заяви вже неодноразово звучали від російського керівництва та Міністерства оборони РФ із початку повномасштабної війни. Зокрема, 1 квітня російське військове відомство втретє за час вторгнення повідомляло про повний контроль над Луганською областю, хоча бойові дії на окремих ділянках фронту тривали й після цих повідомлень.

Висловлювання глави Кремля можуть свідчити про намір Росії зберегти інтенсивність ракетних і дронових атак у найближчій перспективі. Водночас українські сили протиповітряної оборони продовжують посилювати систему захисту повітряного простору, а міжнародні партнери України оголошують про нові пакети військової допомоги, до яких входять засоби ППО, боєприпаси та обладнання для захисту критичної інфраструктури.

Останнім часом Росія дедалі частіше обґрунтовує удари по території України необхідністю відповіді на атаки по власних регіонах. Українська сторона офіційно наголошує, що завдає ударів виключно по військових цілях та об’єктах, які використовуються для ведення війни, тоді як міжнародне гуманітарне право зобов’язує сторони конфлікту розрізняти військові й цивільні об’єкти та уникати атак, що можуть спричинити невиправдані втрати серед цивільного населення.

Заяви Путіна пролунали в період, коли бойові дії залишаються інтенсивними на кількох напрямках фронту, а повітряні атаки стали одним із ключових елементів військової кампанії Росії. Подальше збереження або нарощування масштабів таких ударів може вплинути як на безпекову ситуацію в Україні, так і на потребу у зміцненні системи протиповітряної оборони та відновленні пошкодженої інфраструктури.

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