Путін і Сі провели переговори на полях саміту ШОС
2026-01-09    125

Путін і Сі провели переговори на полях саміту ШОС

31 серпня у Киргизстані на полях саміту Шанхайської організації співробітництва відбулася зустріч російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. За повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ, сторони обговорили розвиток двосторонньої співпраці, торгівлю, туризм і міжнародну ситуацію.

Однією з тем переговорів стало зростання туристичного потоку між Росією та Китаєм. За наведеними під час зустрічі даними, у першій половині 2026 року кількість туристичних поїздок зросла на 43%. Путін пов’язав динаміку, зокрема, з безвізовим режимом між країнами та заявив про готовність Москви працювати над переведенням цього механізму на постійну основу.

Російський лідер зазначив, що остаточне рішення залежатиме від оцінки Пекіна та його зацікавленості у такому форматі. Питання безвізу має значення для розвитку туристичних і ділових контактів між двома державами, які останніми роками посилюють економічну взаємодію.

Окремо сторони торкнулися теми війни Росії проти України. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін і Сі не проводили окремого детального обговорення війни. За його словами, українська тема лише згадувалася під час переговорів, тоді як основну увагу приділили торговельно-економічній взаємодії.

Пєсков також повідомив, що президенти обмінялися думками щодо ситуації на міжнародній арені. Під час зустрічі Путін висловив співчуття родичам загиблих унаслідок повені в Непалі та Тибеті.

Економічна співпраця залишається одним із центральних напрямів відносин Москви та Пекіна. Сторони обговорюють обсяги торгівлі, енергетику, транспорт, фінансові розрахунки та інші сфери взаємодії. Для Росії Китай залишається одним із ключових зовнішньоекономічних партнерів на тлі обмежень, запроваджених західними державами після початку повномасштабної війни.

Зустріч Путіна та Сі відбулася в межах саміту Шанхайської організації співробітництва, яка об’єднує країни Євразії та займається питаннями безпеки, економічної взаємодії й регіонального співробітництва. Киргизстан у 2026 році приймає захід, на якому представлені керівники держав-членів та інших країн, залучених до роботи організації.

Попередня зустріч Путіна та Сі також супроводжувалася підписанням двосторонніх документів. У травні сторони уклали 20 документів про співпрацю. У спільній заяві за підсумками переговорів вони використали формулювання про необхідність «повного усунення першопричин кризи» щодо війни, не деталізувавши публічно механізм досягнення такого результату.

Для Пекіна відносини з Москвою залишаються частиною ширшої зовнішньополітичної та економічної стратегії. Китай офіційно заявляє про необхідність політичного врегулювання війни, водночас продовжуючи масштабні торговельні контакти з Росією. Подальші домовленості між двома країнами можуть стосуватися як економіки й туризму, так і координації позицій щодо міжнародних питань.

Володимир Путін, Киргизстан, Росія, Сі Цзіньпін, ШОС
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