Путін хоче захопити Одесу, Харків і Дніпро, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня під час виступу на загальних дебатах 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що російський лідер Володимир Путін прагне захопити Одесу, Харків, Дніпро та інші українські міста. Зеленський закликав міжнародну спільноту зупинити російську агресію. Про це він сказав із трибуни Генасамблеї ООН.

«Путін — пацієнт номер нуль, він хоче захопити Одесу, Харків, Дніпро та інші українські міста: його потрібно зупинити», — заявив президент. Він пов’язав із діями російського керівництва поширення нестабільності та війни за межами безпосередньо зони бойових дій.

За словами Зеленського, війна Росії проти України має ширші наслідки для міжнародної безпеки. «Саме від Путіна поширюється зараз зараза по світу — нестабільність і війна», — сказав глава держави під час виступу.

Окремо президент звернув увагу на майбутній опалювальний сезон. За його словами, ця зима може стати для України дуже складною через продовження російських атак. Зеленський заявив, що у відповідь українська сторона не матиме іншого вибору, крім того, щоб зробити майбутню зиму «болючою і для Росії».

Заяви пролунали на тлі підготовки України до нового зимового періоду та повідомлень про російські удари по енергетичній інфраструктурі. Напередодні Зеленський заявляв про підготовку Росією нової масованої атаки, посилаючись на дані розвідки. Українська влада також наголошує на необхідності посилення протиповітряної оборони напередодні холодів.

Виступ у Генасамблеї став частиною робочого візиту Зеленського до США. Президент прибув до Нью-Йорка для участі в заходах 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, де, крім загальних дебатів, його програма включала двосторонні переговори та участь у міжнародних зустрічах.

22 вересня Зеленський провів у Нью-Йорку зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Переговори тривали близько 40 хвилин. Сторони, за словами українського президента, обговорювали можливі кроки для завершення війни, питання протиповітряної оборони та подальші дипломатичні дії. Зеленський після зустрічі заявив, що Київ і Вашингтон прагнуть завершення війни до зими.

Серед інших питань міжнародного порядку денного під час візиту Зеленського були гарантії безпеки, підтримка енергетичної системи та військово-технічне співробітництво. Після переговорів із Трампом український президент повідомив, що сторони також обговорювали можливість виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot в Україні.

Нью-Йоркські зустрічі Зеленського відбуваються в межах активізації дипломатичної роботи навколо війни та міжнародної підтримки Києва. У програмі українського президента на 23 вересня також були зустрічі з керівниками держав і урядів, участь у саміті Міжнародної Кримської платформи та переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.