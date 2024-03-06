Пугачова – Стасу Михайлову: Му*ак ти, Стасік!

Алла Пугачова відреагувала на заяву співака Стаса Михайлова, який сказав, що всі артисти, які залишили Росію, мають потім «приповзти на колінах і цілувати ноги», щоб їх вибачили, пишет Фраза.

Алла Пугачова спародіювала голос Стаса Михайлова і заявила: «му*ак ти, Стасік».



Також Алла Пугачова сказала, що “не збираються нормальні люди повертатися туди”.



Нагадаємо, раніше після внесення Галкіна до реєстру «іноагентів» Алла Пугачова закликала внести туди і її, а також назвала цілі війни в Україні «ілюзорними».