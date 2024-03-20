ПТСР в Україні: кількість хворих зросла в 4 рази

Кількість людей із ПТСР в Україні зросла майже в 4 рази за два роки повномасштабного вторгнення, – повідомляє МОЗ.

Зазначають, що за перші 2 місяці 2024 року діагноз встановлено фактично такій же кількості пацієнтів, як за весь 2021 рік.

Показники кількості захворювань повідомляє НСЗУ:

2021 рік — 3 167 пацієнтів.

2022 рік — 7 051 пацієнт.

2023 рік — 12 494 пацієнти.

2024 рік — 3 292 пацієнти (станом на 06.03.2024).

“Досвід переживання воєнних дій не обовʼязково призводить до такого діагнозу… Але, беззаперечно, повномасштабна війна значною мірою вплинула на життя і психічний стан українців… За різними оцінками, ПТСР може розвиватися у 12–20% людей, які пережили травматичну подію або були свідками такої”, – зазначають у МОЗ.