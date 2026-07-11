Психологи фіксують зростання запиту на емоційну стійкість

Психологи та фахівці з ментального здоров’я відзначають зростання інтересу до розвитку емоційної стійкості та навичок здорової комунікації. На тлі тривалого стресу, високого інформаційного навантаження та соціальної напруги дедалі більше людей шукають способи не реагувати надмірно на критику чи чужі слова. Детальніше про цю тему можна прочитати у окремому матеріалі. За словами фахівців, питання набуває актуальності не лише для окремих людей, а й для роботодавців, освітніх закладів та медичних служб.

Всесвітня організація охорони здоров’я неодноразово наголошувала, що психічне здоров’я є одним із ключових чинників загального благополуччя людини. Після пандемії COVID-19 та на тлі численних глобальних криз у багатьох країнах зріс попит на психологічне консультування, програми підтримки працівників і навчання навичкам управління стресом. Дослідники відзначають, що постійне перебування в інформаційному середовищі збільшує ризик емоційного виснаження.

За оцінками міжнародних експертів, соціальні мережі стали одним із факторів, які впливають на сприйняття критики та самооцінку. Онлайн-коментарі, порівняння себе з іншими та постійна доступність цифрового спілкування можуть підсилювати тривожність і створювати відчуття особистої відповідальності навіть у ситуаціях, які безпосередньо не стосуються людини. Саме тому психологи дедалі частіше говорять про необхідність розвитку навичок емоційної саморегуляції.

Фахівці у сфері психічного здоров’я зазначають, що схильність сприймати будь-які слова чи події як особисту оцінку може бути пов’язана з індивідуальними особливостями, попереднім життєвим досвідом або тривалим перебуванням у стресових умовах. Водночас експерти підкреслюють, що такі реакції не слід автоматично розглядати як ознаку психічного розладу. У більшості випадків йдеться про поведінкові моделі, які можуть змінюватися завдяки психологічній підтримці або розвитку навичок комунікації.

В останні роки компанії дедалі частіше включають тренінги з емоційного інтелекту до програм корпоративного навчання. Дослідження у сфері управління персоналом свідчать, що розвиток навичок конструктивного сприйняття зворотного зв’язку позитивно впливає на командну взаємодію, продуктивність праці та знижує рівень професійного вигорання. Подібні програми активно впроваджуються у великих міжнародних корпораціях, державних установах та університетах.

Експерти також звертають увагу, що звернення до психолога не повинно сприйматися як крайній захід. Якщо надмірна емоційна реакція на критику або зауваження починає впливати на роботу, навчання чи особисті стосунки, своєчасна консультація спеціаліста може допомогти знайти ефективні способи подолання проблеми. Такий підхід дедалі частіше розглядається як частина загальної культури турботи про психічне здоров’я.