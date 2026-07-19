Психологи фіксують зростання попиту на консультації через ізоляцію вдома
2026-19-07    79

Психологи фіксують зростання попиту на консультації через ізоляцію вдома

Психологи та фахівці з психічного здоров’я повідомляють про зростання кількості звернень людей, які скаржаться на відчуття ізоляції, емоційного виснаження та втрату комфорту у власному домі. Експерти пояснюють, що після кількох років глобальних криз житло для багатьох перестало бути лише місцем відпочинку й дедалі частіше поєднує функції офісу, навчального простору та укриття. Чому це відбувається і як змінюється сприйняття особистого простору, можна дізнатися у детальному матеріалі про психологію домашнього простору, тоді як нові дослідження свідчать про масштабність цього явища.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, тривалий стрес, соціальна ізоляція та невизначеність залишаються серед ключових факторів, які впливають на психічне благополуччя населення. Фахівці наголошують, що психологічний стан людини значною мірою залежить не лише від зовнішніх обставин, а й від середовища, у якому вона проводить більшість часу.

Після пандемії COVID-19 і переходу мільйонів людей на дистанційну роботу в багатьох країнах змінилося саме призначення житла. Якщо раніше будинок або квартира були переважно місцем відпочинку після роботи, то нині вони часто поєднують функції офісу, навчального класу, спортивної зали та простору для дозвілля. Дослідники вважають, що таке поєднання ролей може ускладнювати психологічне відновлення після робочого дня.

За оцінками міжнародних консалтингових компаній, гібридний формат роботи продовжує залишатися поширеним у багатьох сферах економіки. Це стимулює розвиток ринку домашніх офісів, меблів для дистанційної роботи та рішень із зонування житлового простору. Архітектори та дизайнери дедалі частіше враховують потребу в окремих тихих зонах для роботи й відпочинку навіть у квартирах невеликої площі.

Психологи звертають увагу, що важливу роль відіграє не лише площа житла, а й можливість контролювати власний простір. Дослідження показують, що відсутність приватності, постійний інформаційний шум і неможливість розмежувати робочий та особистий час можуть підвищувати рівень стресу й емоційного виснаження.

Окремим викликом залишається життя в умовах тривалих криз і регулярних стресових факторів. Експерти зазначають, що в таких ситуаціях люди значно більше часу проводять удома, через що вимоги до комфорту, безпеки та функціональності житла істотно зростають. Саме тому питання психологічного сприйняття домашнього простору дедалі частіше стає предметом досліджень у сфері громадського здоров’я.

Фахівці прогнозують, що тенденція до переосмислення ролі житла зберігатиметься і надалі. Разом із розвитком дистанційної зайнятості, цифрових сервісів і нових форматів роботи зростатиме попит на рішення, які допомагають створити комфортне середовище для життя, праці та психологічного відновлення.

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