ПриватБанк заблокував рахунок киянина за переказ з Binance: суд став на бік клієнта

ПриватБанк заблокував рахунок жителя Києва після отримання 19 000 грн за продаж криптовалюти через Binance. Клієнт зажадав розблокувати рахунок і стягнути з банку неустойку – 89 015 грн. ㅤ (https://t.me/+U5UEb9-cs200MzNi)

Суд частково задовольнив позов:

Визнав дії банку неправомірними.

Зобов’язав ПриватБанк виплатити 2 602 грн пені за обмеження доступу до коштів.

Однак вимогу про розблокування рахунку відхилив, оскільки банк уже відмовився від обслуговування клієнта і перевів залишок коштів на інший рахунок. ㅤ (https://t.me/+U5UEb9-cs200MzNi)

Суд вказав, що банк порушив права споживача, заблокувавши рахунок без достатніх підстав і з порушенням процедур, передбачених законом.