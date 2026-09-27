Припинення вогню можливе: Буданов заявив про шанс на мир завдяки участі США
2026-27-09    107

Припинення вогню можливе: Буданов заявив про шанс на мир завдяки участі США

Керівник Офісу президента Кирило Буданов 26 вересня 2026 року заявив, що Україна має шанс досягти миру завдяки впливу США на переговорний процес, хоча Росія наразі не демонструє готовності погодитися на припинення війни. Про це він сказав в інтерв’ю NewsForce.

За словами Буданова, українська сторона виступає за припинення бойових дій, тоді як Москва, на його думку, відкрито заявляє про небажання підтримувати такий крок. Керівник ОП зазначив, що російська сторона знаходить причини, через які припинення вогню, на її позицію, не має відбутися зараз.

Буданов пов’язав перспективи дипломатичного врегулювання з участю Сполучених Штатів. Він заявив, що вплив Вашингтона створює можливість для досягнення миру, а українська сторона продовжує працювати над тим, щоб цей сценарій став реальністю. Водночас він не назвав конкретної дати можливого завершення війни.

Окремо керівник ОП наголосив, що нинішня тривалість війни не означає її безмежного продовження. За його словами, бойові дії зрештою мають припинитися, однак для цього необхідні відповідні умови та рішення сторін переговорного процесу.

Раніше, 12 вересня, Буданов говорив про існування вікна для переговорів щодо миру. Під час Ялтинської європейської стратегії в Києві він пов’язував можливість серйозного діалогу із ситуацією на фронті та тиском на Росію, зокрема за допомогою санкцій. За його словами, економічні обмеження та інші заходи мають підштовхувати Москву до предметних переговорів.

Тоді ж Буданов повідомив, що наступний раунд переговорів може відбутися на початку жовтня. Серед можливих тем він називав поступове зменшення повітряних ударів, питання судноплавства в Чорному морі та скорочення атак по цивільних об’єктах і критичній інфраструктурі. Він також наголошував на необхідності участі США та європейських держав у дипломатичному процесі.

Переговорна активність за участю американської сторони посилилася на початку вересня. 4 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про майбутній візит до Москви, а потім до Києва спеціальних представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. 6 вересня українська та американська делегації провели кілька раундів переговорів у Києві.

5 вересня Зеленський заявляв про готовність України дотримуватися тимчасового припинення повітряних ударів по містах, залучених до переговорного процесу, і очікував аналогічного кроку від Росії. 7 вересня президент назвав відновлення переговорного процесу важливим та заявив, що Україна вдячна американській стороні за сприяння дипломатичному треку.

Кирило Буданов очолює Офіс президента України та бере участь у координації питань, пов’язаних із безпекою, міжнародними контактами й переговорним процесом. У вересні він також проводив зустрічі з радниками з питань національної безпеки Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії, обговорюючи спільну позицію партнерів і подальші рішення.

NewsForce, Буданов, війна в Україні, мирні переговори, новини України, припинення вогню, США
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