Припинення мобілізації чоловіків 50+: до Кабміну подали петицію

З ініціативою про припинення мобілізації чоловіків віком понад 50 років і поетапну демобілізацію військовослужбовців цієї вікової категорії на сайті Кабінету Міністрів зареєстрували електронну петицію №41/010411-26еп. Автор документа пропонує розглянути відповідні зміни з 1 жовтня 2026 року, який відзначається як Міжнародний день людей похилого віку. Для офіційного розгляду урядом петиція має набрати щонайменше 25 тисяч підписів.

У тексті звернення зазначено, що уряду пропонується оцінити можливість припинення мобілізації чоловіків віком 50 років і старше, а також провести поетапну демобілізацію тих, хто вже проходить військову службу. При цьому автор наголошує, що реалізація такої ініціативи має здійснюватися лише в обсязі, який дозволятиме безпекова ситуація в державі та не створюватиме загроз для обороноздатності.

Петиція також містить аргументи про необхідність врахування віку військовослужбовців, фізичного навантаження та можливості повернення людей до цивільного життя після тривалого перебування на службі. У зверненні автор закликає суспільство підтримати ініціативу та взяти участь у зборі підписів, необхідних для її розгляду Кабінетом Міністрів.

Водночас сама реєстрація електронної петиції не означає автоматичного внесення змін до законодавства або ухвалення урядових рішень. Якщо документ збере встановлену кількість голосів протягом визначеного строку, Кабмін буде зобов’язаний надати офіційну відповідь та оприлюднити свою позицію щодо запропонованих змін.

Питання мобілізації громадян старших вікових категорій залишається предметом суспільної дискусії з початку повномасштабної війни. Чинне законодавство не містить окремої заборони на мобілізацію чоловіків після досягнення 50 років. Водночас під час комплектування підрозділів враховуються стан здоров’я, висновок військово-лікарської комісії, військово-облікова спеціальність та потреби Сил оборони.

Експерти з питань безпеки неодноразово зазначали, що будь-які рішення щодо демобілізації окремих категорій військовослужбовців мають враховувати оперативну обстановку, чисельність особового складу та можливості його заміни. У разі запровадження масштабної демобілізації державі необхідно забезпечити компенсацію кадрового дефіциту, що може вимагати змін до системи комплектування війська.

Механізм електронних петицій до Кабінету Міністрів діє як інструмент громадської участі у формуванні державної політики. Після збору 25 тисяч підписів уряд проводить аналіз порушеного питання та готує офіційну відповідь. Водночас навіть підтримана петиція сама по собі не змінює нормативно-правові акти та не створює нових юридичних норм.

Питання демобілізації військовослужбовців неодноразово ставало предметом обговорення під час підготовки змін до законодавства про мобілізацію. Окремі пропозиції щодо визначення чітких строків служби або розширення підстав для звільнення розглядалися в різних законодавчих ініціативах, однак остаточні рішення залежали від оцінки воєнної ситуації та позиції військового командування.