Принцеса Діана могла переїхати до США: що розповів брат
2026-24-09    107

Принцеса Діана могла переїхати до США: що розповів брат

22 вересня 2026 року у Великій Британії та США вийшли мемуари графа Чарльза Спенсера «Swan Song: Diana, My Sister», присвячені його сестрі, принцесі Діані. У книзі автор стверджує, що після розлучення з тодішнім принцом Чарльзом Діаною цікавився впливовий американський політик, який вважав шлюб із нею важливим чинником для своєї президентської кампанії. За версією Спенсера, Діана розглядала можливість стати першою леді США, але зрештою відмовилася від пропозиції.

Спенсер не називає політика у книзі. За його словами, йшлося про «впливового, літнього» американського залицяльника, який розглядав Діану як потенційну дружину, здатну посилити його політичні перспективи. У переказах уривків із мемуарів зазначається, що чоловік був переконаний: шлюб із принцесою практично гарантував би йому перемогу на президентських виборах.

За описом Спенсера, сама Діана не мала до цього чоловіка достатнього романтичного інтересу. Її більше приваблювала сама перспектива нового суспільного статусу та можливість стати першою леді США. Водночас мемуари не містять підтвердження того, що конкретний американський політик справді мав реальні шанси виграти президентські вибори або що його кампанія залежала від можливого шлюбу з Діаною. Йдеться про оцінку ситуації, яку брат принцеси викладає зі своїх спогадів.

Після розлучення з Чарльзом у 1996 році Діана залишалася однією з найвідоміших жінок світу. Вона втратила статус Її Королівської Високості, але продовжила виконувати публічні функції та займатися благодійними проєктами. Її особисте життя після розриву з британською королівською родиною регулярно ставало предметом уваги міжнародної преси.

«Swan Song: Diana, My Sister» є першою великою книгою Спенсера, повністю присвяченою його сестрі. Видання має 384 сторінки та вийшло у видавництві Penguin. Американське видання випустила Penguin Press, британське — Penguin Michael Joseph. Книгу планують перекласти 12 мовами.

Публікація припала на період підготовки до 30-ї річниці смерті Діани, яка загинула 31 серпня 1997 року в Парижі після автомобільної аварії. Спенсер пояснював рішення написати мемуари бажанням зафіксувати власні спогади про сестру до ювілейної дати. Він також наголошував, що книга розповідає про Діану саме з погляду її брата, а не є офіційною біографією принцеси.

Інші фрагменти книги вже викликали суперечки навколо опису Спенсером подій у королівській родині. Зокрема, він наводить власну версію розмов із тодішнім принцом Чарльзом після смерті Діани та стверджує, що той зробив цинічне зауваження про майбутнє пам’яті принцеси. Представники королівської сторони поставили під сумнів точність таких спогадів, зазначаючи, що пережите горе може впливати на людську пам’ять. Сам Спенсер наполягає на достовірності своєї версії.

Чарльз Спенсер — дев’ятий граф Спенсер, молодший брат Діани та автор історичних і мемуарних книг. Він навчався в Ітонському коледжі та Оксфордському університеті, працював журналістом NBC News у 1986–1995 роках і є членом Королівського історичного товариства. У вересні 1997 року Спенсер виступив із промовою на похороні Діани у Вестмінстерському абатстві. «Swan Song: Diana, My Sister» стала його новою спробою зафіксувати історію сестри напередодні 30-ї річниці її смерті.

Swan Song, королівська родина, принцеса Діана, США, Чарльз Спенсер
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