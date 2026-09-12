Принцеса Астрід померла через два дні після похорону Харальда V

Норвезька принцеса Астрід, сестра покійного короля Харальда V, померла у віці 94 років через два дні після його похорону, повідомив 11 вересня королівський палац. Останнім публічним заходом за участю принцеси стали державні поховання її брата, які відбулися у Норвегії. На церемонії Астрід була присутня в інвалідному візку.

Новий король Норвегії Хокон VIII висловив співчуття у зв’язку зі смертю тітки. За його словами, протягом усього життя принцеса Астрід «представляла королівський дім із теплотою та відданістю». Монарх також наголосив на її багаторічній діяльності та увазі до людей, які потребували підтримки.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомив, що принцесу поховають за державний кошт. Після її смерті по всій країні мають приспустити державні прапори. Таким чином, смерть Астрід стала черговою втратою для норвезької королівської родини протягом короткого періоду.

Харальд V помер 28 серпня у віці 89 років після більш ніж 35 років перебування на престолі. Його наступником став син Хокон, який отримав титул короля Хокона VIII. Поховання попереднього монарха відбулося за два дні до смерті його сестри, що зробило участь Астрід у церемонії її останньою появою на публіці.

Принцеса Астрід була останньою живою дитиною короля Олафа V, який правив Норвегією з 1957 до 1991 року, та шведської принцеси Марти. Вона народилася 12 лютого 1932 року і належала до династії Глюксбургів, яка представлена на норвезькому престолі з кінця XIX століття.

Після смерті матері у 1954 році Астрід у віці 22 років стала першою леді Норвегії. Її батько, король Олаф V, після смерті дружини вдруге не одружувався, тому саме донька виконувала представницькі обов’язки першої жінки королівської родини протягом наступних років.

Цей статус зберігався до 1968 року, коли її брат Харальд одружився із Сонею Харальдсен. Після цього Астрід зосередилася на родині та громадській діяльності, продовжуючи представляти королівський дім на окремих офіційних заходах. За словами Хокона VIII, особливе місце в її роботі займали питання підтримки найбільш вразливих груп населення та їхньої інтеграції.

Останні місяці життя Астрід супроводжувалися погіршенням здоров’я. У березні 2026 року вона проходила лікування в лікарні через пневмонію. Подібні проблеми зі здоров’ям у похилому віці мав і її брат Харальд, стан якого протягом останніх років регулярно ставав причиною госпіталізацій.

Смерть Астрід завершує цілий період в історії сучасної норвезької монархії. Вона була безпосередньо пов’язана з трьома поколіннями королівської родини: була донькою Олафа V, сестрою Харальда V і тіткою нового монарха Хокона VIII. Її державне поховання стане наступною офіційною церемонією, пов’язаною з королівською родиною, після поховання Харальда.