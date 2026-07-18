Принц Гаррі розповів про стан здоров’я онкохворого короля Карла III
2026-18-07    139

Принц Гаррі розповів про стан здоров’я онкохворого короля Карла III

Принц Гаррі заявив, що король Великої Британії Карл III, який із 2024 року проходить лікування від онкологічного захворювання, почувається «чудово». Таку заяву герцог Сассекський зробив 17 липня під час несподіваної появи на благодійному вечорі Time100 Sports у Нью-Йорку. Окрім здоров’я батька, він також прокоментував стан своєї родини після нещодавнього візиту до Великої Британії.

За словами Гаррі, його дружина Меган Маркл та діти — принц Арчі й принцеса Лілібет — повернулися до Каліфорнії, де почуваються добре. Герцог зазначив, що родина рада знову бути вдома, а діти швидко ростуть. Ці коментарі стали одними з небагатьох публічних висловлювань принца щодо сімейного життя після поїздки до Сполученого Королівства.

Інтерес до висловлювань Гаррі пов’язаний із тривалим лікуванням Карла III. У лютому 2024 року Букінгемський палац повідомив, що під час медичного обстеження у монарха було виявлено онкологічне захворювання. При цьому палац не розкрив конкретний діагноз, наголосивши лише, що йдеться не про рак передміхурової залози, хоча хворобу виявили після процедури, пов’язаної зі збільшенням простати. Відтоді король проходить лікування, одночасно продовжуючи виконувати частину державних обов’язків.

Останніми місяцями Карл III поступово повернувся до активної публічної діяльності. Він бере участь у державних церемоніях, зустрічах із політичними лідерами, дипломатичних заходах та офіційних прийомах. Водночас графік монарха залишається скоригованим відповідно до рекомендацій лікарів, а окремі міжнародні поїздки та заходи плануються з урахуванням його лікування.

Коментарі принца Гаррі також привернули увагу через нещодавню сімейну зустріч із британським монархом. Спочатку герцог Сассекський прибув до Великої Британії самостійно після того, як йому відмовили у наданні державної охорони, що фінансується коштом платників податків. Згодом Букінгемський палац підтвердив, що Карл III та королева Камілла зустрілися з Гаррі, Меган Маркл, принцом Арчі та принцесою Лілібет у маєтку Гайгроув.

Ця зустріч стала першою особистою зустріччю британського монарха зі своїми онуками з 2022 року. Попри високий суспільний інтерес до візиту, Меган Маркл і діти не брали участі у публічних заходах під час перебування у Великій Британії. Деталі приватної зустрічі членів королівської родини офіційно не розголошувалися.

Відносини між принцом Гаррі та британською королівською родиною залишаються предметом широкої уваги після того, як у 2020 році він і Меган Маркл відмовилися від статусу старших членів монархії та переїхали до США. Відтоді між сторонами періодично виникали публічні суперечності, однак остання зустріч із Карлом III розглядається британськими оглядачами як ще один крок до відновлення сімейного діалогу на тлі хвороби короля.

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