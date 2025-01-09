Прийом ліків може обернутися штрафом 17 тисяч гривень для водіїв

Відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення керування транспортним засобом у стані сп’яніння або під впливом речовин, що впливають на швидкість реакції, карається штрафом у розмірі до 17 тисяч гривень з можливим позбавленням водійських прав.

Серед таких речовин можуть бути не тільки алкоголь або наркотики, а й ліки, які:

▪️викликають сонливість;

▪️повільнюють реакцію;

▪️знижують концентрацію уваги.

Деякі поширені ліки можуть зробити водіїв потенційно небезпечними на дорозі. До таких препаратів відносяться:

▪️седативні препарати (валеріана, Корвалдин);

▪️антигістамінні препарати при алергії (наприклад, першого покоління);

▪️ліки від застуди, що містять кодеїн або інші психотропні компоненти.

Якщо в інструкції зазначено, що медикамент впливає на здатність керувати автомобілем, краще утриматися від керування автомобілем.