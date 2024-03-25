Прийнято закон № 10313: про соцзахист військовослужбовців та поліцейських

Верховна Рада України 21 березня 2024 року прийняла у другому читанні і в цілому проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист (реєстр. №10313).

Метою Закону є удосконалення механізмів забезпечення деяких прав військовослужбовців, зокрема, на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, визначення втрати працездатності, правового регулювання інших питань, пов’язаних із реалізацією прав військовослужбовців та військових посадових осіб під час проходження військової служби.

Окрім того, передбачено забезпечення прав поліцейських на одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті) та визначення втрати працездатності.