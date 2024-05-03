Придатний до служби: з’явився оновлений список хвороб

З’явився оновлений список хвороб, з якими українців визнають придатними до служби. Про це повідомило Міноборони.
Отже, служити у ТЦК та частинах забезпечення можуть чоловік які мають:
▪️Клінічно вилікуваний туберкульоз;
▪️Хронічні вірусні гепатити з помірними порушеннями функцій;
▪️Хвороба, зумовлена ВІЛ, з імунною субкомпенсацією;
▪️Рак нижньої губи, рак шкіри;
▪️Повільно прогресуючі хвороби крові з помірними порушеннями функцій та частими загостреннями;
▪️Легкі психічні прояви;
▪️При синдромі залежності від психічних речовин з помірними або легкими психічними розладами.
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