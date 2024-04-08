При МОУ створили аудиткомітет з членами НАТО

При Міноборони створили Аудиторський комітет, до якого увійшли аудитори з країн НАТО та України. У повідомленні МО йдеться, що це буде “координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту”, який даватиме консультації та поради щодо реформи фінансового контролю у відомстві.

До складу Аудиторського комітету увійшли:

Франсуа Готьє – керівник Служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО (Брюссель);

Джозеф Інгігнолі – аналітик/оцінювач наглядових програм Офісу Генерального інспектора Департаменту оборони США;

Джон Чесшир – керівник компанії з внутрішнього аудиту JC Audit Training Ltd (Оксфорд), член міжнародного інституту внутрішніх аудиторів;

Манфред ван Кестерен – міжнародний експерт з державного внутрішнього фінансового контролю в рамках програми EU4PFM в Україні;

Руслана Рудницька – український експерт національних та міжнародних проектів під егідою Міністерства фінансів України та Рахункової палати.

Юрій Джигір – заступник міністра оборони;

А також – Людмила Дараган, державний секретар Міністерства оборони.