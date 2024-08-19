Прожитковий мінімум в Україні скасують?
2024-19-08    233

Прожитковий мінімум в Україні скасують?

В Україні можуть скасувати прожитковий мінімум: його розмір не відповідає реаліям життя в Україні, — заявив міністр праці та соцполітики Оксана Жолнович.

Прожитковий мінімум в Україні планують замінити спеціальної соціальною виплатою. Її розмір визначатиметься індивідуально. На суму виплати впливатиме склад сім’ї.

Жолнович уточнила, що нова виплата надаватиметься у певних випадках:

  • для догляду через втрату працездатності;
  • для допомоги в разі відсутності необхідного фінансового забезпечення (через бідність).

Нагадаємо, прожитковий мінімум в Україні наразі складає 3 028 грн для працездатних осіб.

прожитковий мінімум
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