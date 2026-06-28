Прожитковий мінімум в Україні 2026: чинні суми та план підвищення

В Україні у 2026 році прожитковий мінімум залишається ключовим соціальним індикатором, який визначає розмір пенсій, соціальних виплат, аліментів і податкових пільг. Наразі він закріплений на рівні 3209 грн, однак у парламенті зареєстровано законопроєкт №15224-5, який передбачає його суттєве підвищення вже з другої половини року. Це формує паралельну систему: чинні гарантовані державою стандарти та потенційно нові соціальні норми, які можуть запрацювати з липня 2026 року.

Чинний прожитковий мінімум у 2026 році

Станом на 2026 рік базовий прожитковий мінімум в Україні становить 3209 грн. Однак у бюджетному законі закріплено диференційовані показники для різних соціальних груп, які фактично визначають мінімальні державні гарантії для населення.

Для ключових категорій встановлено такі рівні: діти до 6 років — 2817 грн, діти від 6 до 18 років — 3512 грн, працездатні особи — 3328 грн, особи, які втратили працездатність (базова пенсійна планка) — 2595 грн. Ці значення залишаються фіксованими протягом бюджетного року, незалежно від інфляційних коливань.

Як прожитковий мінімум впливає на доходи та зобов’язання

Прожитковий мінімум використовується як розрахункова база для широкого спектра фінансових інструментів держави. Його зміна автоматично впливає на соціальні виплати та юридичні зобов’язання громадян і бізнесу.

Найбільш чутливі сфери застосування — пенсійні доплати, аліменти, допомога малозабезпеченим сім’ям і податкові пільги. Наприклад, мінімальний гарантований розмір аліментів становить 1408,50 грн для дітей до 6 років і 1756 грн для дітей від 6 до 18 років.

Для малозабезпечених сімей допомога розраховується як частка від прожиткового мінімуму: для працездатних осіб це близько 60%, що у 2026 році дорівнює 1996,80 грн. Таким чином, навіть незначне підвищення базового показника автоматично змінює десятки соціальних розрахункових формул.

Законопроєкт №15224-5: нова модель соціальних стандартів

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15224-5, який передбачає суттєву трансформацію системи соціальних стандартів. Документ пропонує перегляд прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати, пенсій і навіть грошового забезпечення військовослужбовців.

За планом ініціаторів, перші зміни можуть запрацювати з 1 липня 2026 року. Це означатиме фактичний перехід до нової фінансової бази соціальної політики, яка суттєво перевищує чинні показники.

Порівняння чинних і запропонованих показників

Категорія населення Чинний рівень (2026) Пропозиція з липня 2026 Пропозиція з жовтня 2026 Загальний показник 3209 грн 9906 грн 10180 грн Діти до 6 років 2817 грн 7858 грн 8074 грн Діти 6–18 років 3512 грн 10035 грн 10312 грн Працездатні особи 3328 грн 11833 грн 12160 грн Особи, що втратили працездатність 2595 грн 7387 грн 7591 грн

Різниця між чинними та запропонованими рівнями перевищує трикратне зростання, що свідчить про перегляд базової логіки соціальних стандартів — від мінімального забезпечення до наближення до реальної вартості життя.

Вплив на пенсії, зарплати та бюджетні витрати

Підвищення прожиткового мінімуму автоматично тягне за собою перегляд пенсійних виплат, мінімальної заробітної плати та державних субсидій. Оскільки мінімальна пенсія прив’язана до показника для непрацездатних осіб, її потенційне зростання з 2595 грн до понад 7300 грн означало б суттєве навантаження на Пенсійний фонд.

Додатково перегляду підлягатимуть понад 180 видів соціальних виплат, включно з державними допомогами сім’ям, ветеранам і людям з інвалідністю. Це створює потребу або у збільшенні доходів бюджету, або у перерозподілі видатків.

Макроекономічний контекст та джерела фінансування

Основним викликом реформи залишається її фінансування. Поточна модель значною мірою залежить від єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб.

Урядові підходи передбачають, що частину ресурсів можна отримати через детінізацію ринку праці. За оцінками різних інституцій, значна частина зарплат в Україні виплачується неофіційно, що зменшує надходження до бюджету та Пенсійного фонду і ускладнює прогнозування соціальних витрат.

Роз’яснення

Що таке прожитковий мінімум у 2026 році?

Це базовий державний соціальний стандарт, який визначає мінімальну вартість базових потреб людини. У 2026 році він становить 3209 грн, але застосовується також у диференційованих категоріях для різних груп населення.

Чи зміняться соціальні виплати у разі ухвалення реформи?

Так, законопроєкт №15224-5 передбачає суттєве підвищення пенсій, зарплат і допомог. Орієнтовний старт змін — друга половина 2026 року.

Чому прожитковий мінімум впливає на пенсії?

Тому що він є базою для розрахунку мінімальної пенсії та соціальних надбавок. Його зростання автоматично коригує розміри державних виплат.

Висновок

Прожитковий мінімум у 2026 році в Україні залишається ключовим інструментом соціальної політики, який одночасно відображає поточні бюджетні обмеження і потенційні параметри майбутньої реформи. Різниця між чинними та запропонованими показниками формує одну з головних дискусій про масштаб і фінансування соціальних змін.