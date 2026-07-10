Проїзд у Києві офіційно подорожчає: нові тарифи почнуть діяти з 15 липня

Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті столиці. Нові тарифи почнуть діяти з 15 липня та поширюватимуться на метро, автобуси, трамваї, тролейбуси й фунікулер. Водночас міська влада запроваджує нову систему тарифікації із знижками при попередній купівлі поїздок та квиток із можливістю необмежених пересадок.

Згідно з документом, базова вартість однієї поїздки становитиме 30 гривень. Менше платитимуть пасажири, які купуватимуть пакет поїздок через застосунок «Київ Цифровий». При придбанні від 10 поїздок вартість однієї становитиме від 28,90 гривні, а максимальна знижка діятиме при купівлі 50 поїздок, коли ціна знизиться до 25 гривень за поїздку.

Ще одним нововведенням стане пересадковий квиток, який почне діяти з 1 серпня. Його вартість становитиме 60 гривень, а термін дії — 90 хвилин із моменту активації. Протягом цього часу пасажири зможуть здійснювати необмежену кількість пересадок між усіма видами комунального транспорту Києва без додаткової оплати.

Одночасно переглянуто вартість проїзних квитків. Проїзний на 24 години коштуватиме 375 гривень, на 48 годин — 563 гривні, а на 72 години — 750 гривень. Ціна місячного безлімітного проїзного встановлена на рівні 3656 гривень. Для студентів він коштуватиме 1828 гривень, а для школярів — 914 гривень. Пільги для категорій громадян, які мають право на безоплатний проїзд відповідно до законодавства, залишаються чинними.

Міська адміністрація також визначила порядок використання вже придбаних квитків. Поїздки, придбані до 14 липня за старими тарифами, не будуть анульовані одразу після зміни вартості проїзду. Їх можна буде використати до 14 вересня, що дозволить пасажирам поступово перейти на нову тарифну систему без втрати вже оплачених поїздок.

Підвищення тарифів стало першим масштабним переглядом вартості проїзду в комунальному транспорті столиці за тривалий час. У міській владі пояснювали необхідність зміни цін зростанням витрат на утримання транспортної інфраструктури, ремонт рухомого складу, закупівлю електроенергії та пального, а також необхідністю забезпечення стабільної роботи громадського транспорту в умовах воєнного стану. Запровадження нового пересадкового квитка, за задумом міста, має зробити поїздки зручнішими для пасажирів, які користуються кількома видами транспорту протягом одного маршруту.